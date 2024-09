L'Autorità ha pubblicato un documento che illustra in dettaglio lo status dell'Unione africana.

Il numero di casi sospetti di Monkeypox in Africa è esploso a circa 3000 in una sola settimana, secondo i resoconti. Tuttavia, questo numero potrebbe essere significativamente più alto a causa delle insufficienti capacità di testing e della capacità dei laboratori, come suggerito dalle autorità. Su questi, circa 374 casi sono stati confermati, mentre la malattia ha causato 14 morti in più. Questo aumento porta il numero totale di casi e decessi a oltre 29.000 e 738, rispettivamente, in 15 paesi africani dal inizio dell'anno.

Jean Kaseya, direttore dell'agenzia sanitaria africana CDC Africa, ha sottolineato in una recente conferenza stampa che la diffusione del Monkeypox in Africa è lontana dall'essere sotto controllo. Ha attribuito questo divario tra i casi sospetti e confermati alle ragioni menzionate. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, c'è stato un aumento del 180% dei casi e un aumento del 39% dei decessi. Kaseya ha sottolineato: "Dobbiamo fermare tutto questo. Basta così".

Campagne di vaccinazione

La prospettiva dei vaccini per combattere il Monkeypox in Africa ha portato speranza, ma solo un paese, il Rwanda, ha avviato una campagna di vaccinazione finora. Secondo i resoconti, circa 500 persone hanno ricevuto il vaccino.

È importante notare, tuttavia, che il Rwanda non è tra i paesi più colpiti da questa malattia. La situazione è molto più critica in altri paesi africani come la Repubblica Democratica del Congo e il Burundi, che condividono confini con il Rwanda. Al momento, un piano di vaccinazione per la Repubblica Democratica del Congo è ancora in attesa, ha rivelato Kaseya.

Le sfide che ostacolano gli sforzi di vaccinazione nella Repubblica Democratica del Congo, il secondo paese più grande dell'Africa e quasi sette volte più grande della Germania, includono l'infrastruttura insufficiente e le aree difficili da raggiungere. Mantenere una catena del freddo per i vaccini nelle aree rurali può essere particolarmente difficile.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allarme al suo massimo a metà agosto a causa degli scoppi di Monkeypox in Africa e della nuova variante potenzialmente più pericolosa, Ib. Questo passo è destinato ad aumentare i livelli di allerta delle autorità a livello globale.

