- L'Autorità ha proposto altresì una linea guida per una direttiva, incentrata sulla protezione dei lavoratori dai pericoli derivanti dal trasporto su strada.

A seguito di una revisione dei rischi di incidenti, circa 500.000 automobilisti in Bassa Sassonia potrebbero vedere un upgrade nella loro classificazione di assicurazione responsabilità civile del veicolo. Secondo l'Associazione Tedesca delle Assicurazioni (GDV), regioni come Hannover, Lüneburg, Friesland, Goslar e Verden vedranno un aumento delle classi locali. I fornitori di assicurazioni possono implementare queste statistiche per i nuovi contratti da subito, mentre gli accordi esistenti saranno interessati a partire dall'anno successivo di assicurazione.

Le classi locali forniscono informazioni sui danni inflitti dai guidatori di un distretto di registrazione specifico. In genere, una classe regionale più alta si traduce in un premio assicurativo più elevato. Fattori come il veicolo, l'età del guidatore e il numero di anni senza incidenti influenzano il premio.

Hannover ha la frequenza di incidenti più alta.

Buone notizie per circa 400.000 guidatori a Oldenburg, Gifhorn, Vechta, distretto di Bentheim e Nienburg/Weser: godranno di classi regionali più basse, secondo la GDV. Lüchow-Dannenberg ha registrato il miglior storico delle richieste di risarcimento, mentre Hannover ha avuto le maggiori difficoltà.

Circa 4,3 milioni di guidatori in Bassa Sassonia vedranno modifiche minime nella loro classificazione. Circa la metà conserverà le loro basse classi regionali 1-3 per l'assicurazione responsabilità civile del veicolo. Sono previste poche modifiche anche nell'assicurazione completa: circa 660.000 passeranno a una classe più alta e circa 250.000 a una più bassa.

Non ci saranno modifiche a Bremen. Durante l'anno di assicurazione, Bremen manterrà i suoi buoni record di richieste di risarcimento e le basse classi regionali (classe 7). Al contrario, Hamburg, Berlin e Munich dominano le classi più alte 11 e 12, insieme a classi di assicurazione completa significativamente più alte. In generale, le città più grandi tendono ad avere classi regionali più alte a causa della maggiore densità di traffico, il che porta a più incidenti.

La GDV, in qualità di Associazione Tedesca delle Assicurazioni, ha giocato un ruolo nell'analizzare i rischi di incidenti e nel suggerire modifiche alle classi di assicurazione responsabilità civile del veicolo per diverse regioni della Bassa Sassonia. Dopo aver visto miglioramenti nel storico delle richieste di risarcimento, i guidatori di Lüchow-Dannenberg potrebbero vedere la loro classe GDV diminuire ulteriormente.

