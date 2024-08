- L'Autorità ha optato per un contributo finanziario all'iniziativa incentrata sulle questioni ambientali.

Dopo le significative alluvioni e le improvvise inondazioni nella parte settentrionale del distretto di Kassel all'inizio di agosto, i cittadini interessati possono ora presentare domanda per l'aiuto finanziario del governo. Singoli individui, nonché imprese agricole, orticole e commerciali, hanno un mese di tempo per presentare la domanda al consiglio distrettuale, come annunciato dalla presidenza del governo di Kassel.

L'obiettivo di questa iniziativa è alleviare la sofferenza straordinaria derivante dai danni causati dal maltempo, e considera danni superiori a 5.000 euro. "Non abbandoneremo i cittadini e i comuni in difficoltà e continueremo ad aiutare la regione interessata il più possibile", ha dichiarato il Ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck, in una nota stampa.

Non saranno accettate domande via email.

Le domande sono disponibili sui siti web del distretto e della presidenza del governo di Kassel. Gli interessati devono compilare e presentare i moduli in originale e firmati - in nessun caso via email, come ha sottolineato la presidenza del governo. Gli interessati possono contattare un numero verde del distretto per eventuali domande.

Le piogge torrenziali hanno particolarmente colpito i quartieri di Reinhardshagen, Trendelburg e Wesertal, nonché le città di Hofgeismar e Bad Karlshafen durante il primo weekend di agosto. Il distretto ha stimato i danni in milioni: seminterrati e pianterreni sono stati allagati, le strade sono state erose e le auto e i serbatoi di gas liquido sono stati trascinati via. Più di 60 edifici residenziali sono stati danneggiati nel comune più colpito di Trendelburg-Gottsbüren, e tre vigili del fuoco hanno riportato lievi ferite durante le operazioni.

Gli interessati possono presentare domanda per l'aiuto finanziario del governo all'autorità competente nel consiglio distrettuale interessato. I distretti allagati includono Reinhardshagen, Trendelburg e Wesertal, tutti situati all'interno del distretto più ampio di Kassel.

