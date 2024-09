L'Autorità ha optato per l'assistenza alle imprese di cui sopra:

Il Campionato Mondiale di Ciclismo di Zurigo ha subito un tragico incidente con la giovane ciclista svizzera Muriel Furrer che ha avuto un grave incidente. Come riportato dall'UCI, la 18enne è caduta durante la gara femminile junior e si trova in "condizioni molto critiche". Furrer è stata trasportata in elicottero in ospedale a seguito dell'incidente nella gara femminile junior in condizioni di maltempo, riportando "gravi ferite alla testa". La televisione pubblica svizzera SRF ha ulteriormente rivelato che Furrer ha subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di un grave trauma cranico.both l'UCI e la Federazione Ciclistica Svizzera hanno espresso "profonda preoccupazione" per le condizioni di Furrer. La causa dell'incidente è ancora in corso di indagine e gli organizzatori dell'evento e l'UCI stanno valutando se proseguire con i Campionati Mondiali di Ciclismo.

D'altra parte, i ciclisti junior tedeschi hanno lasciato Zurigo senza medaglie. Caoilinn Littbarski-Gray di Erfurt ha finito 18ª, mentre Paul Fietzke è stato il miglior piazzamento tedesco, ottenendo il quarto posto. Fietzke aveva vinto la medaglia d'argento ai Campionati Mondiali di Glasgow. La gara femminile junior è stata vinta dalla ciclista britannica Cat Ferguson in un emozionante sprint a tre. Ferguson aveva anche precedentemente conquistato il titolo individuale a cronometro. Nella gara maschile junior, l'italiano Lorenzo Finn ha approfittato di un incidente che ha coinvolto il campione uscente danese Albert Philipsen e ha vinto la gara in solitaria.

Il movimento decisivo nella gara femminile junior si è verificato all'inizio dell'ultimo giro su Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray non è riuscita a mantenere il suo ritmo e ha finito dietro, con un distacco di 2 minuti e 25 secondi. Nella gara maschile junior, che è stata caratterizzata da forti piogge, Fietzke ha fatto parte di un gruppo inseguitore ma ha perso la medaglia di bronzo al ciclista olandese Senna Remijn durante lo sprint.

Nonostante l'incidente tragico nella gara femminile junior, gli appassionati di sport hanno continuato a seguire vigorosamente i Campionati Mondiali di Ciclismo di Zurigo. Nonostante non abbiano vinto medaglie, i ciclisti junior tedeschi hanno dimostrato resilienza e determinazione nelle loro prestazioni.

Leggi anche: