- L'Autorità ha il compito di redigere una proposta di mandato volto a tutelare i lavoratori in seguito a un incidente.

Norme per Liquidi Più Stringenti in Certi Aeroporti Europei

Le norme per i liquidi da portare a bordo in alcuni aeroporti europei stanno diventando più severe. A partire dal 1º settembre, i passeggeri potranno portare solo liquidi in contenitori non più grandi di 100 millilitri. Questi contenitori devono essere inseriti in una busta di plastica trasparente con una capacità massima di un litro. Questa informazione è stata condivisa sia dalla Polizia Federale che da Fraport, che gestisce l'aeroporto di Francoforte.

Dubbi Sulla Affidabilità dei Scanner CT

Il motivo di questa politica restrittiva deriva dai dubbi all'interno dell'UE riguardo l'affidabilità dei nuovi scanner a raggi X (CT) utilizzati per il controllo dei bagagli a mano. Questi scanner possono generare immagini tridimensionali del contenuto dei bagagli in pochi secondi, rendendo le limitazioni dei liquidi sembrano superflue.

Inizialmente, la regola sui liquidi, introdotta nel 2006, è stata sospesa temporaneamente in alcuni punti di controllo della Germania dove i bagagli potevano essere ispezionati con i scanner CT. Un portavoce della Polizia Federale di Francoforte ha dichiarato: "Anche le bottiglie più grandi potevano rimanere nei bagagli a mano". Tuttavia, questa esenzione è attualmente sospesa fino a quando non saranno risolti i dubbi sull'affidabilità.

L'Aeroporto di Amburgo Esente dai Cambiamenti

Le regole per i passeggeri all'aeroporto di Amburgo rimangono invariate. Nonostante siano presenti 6 scanner CT di ultima generazione distribuiti su 18 corsie di sicurezza, dove gli oggetti come i laptop non devono essere rimossi, una portavoce ha chiarito. Le corsie utilizzate dai passeggeri dipendono dalle dimensioni della folla e potrebbero cambiare improvvisamente. Pertanto, i viaggiatori devono ancora rispettare il limite di 100 millilitri. La Polizia Federale conferma anche che oggetti come creme, dentifricio, schiuma da barba e persino formaggio spalmabile e salsicce rientrano nella categoria dei liquidi.

