In elezioni statali della Sassonia, la CDU e l'AfD sono quasi alla pari nella lotta per il primo posto. Il Ministro Presidente Kretschmer mira a costruire un'amministrazione "stabile". Tuttavia, il leader dell'AfD Tino Chrupalla ritiene che il momento sia perfetto per una trasformazione politica in Sassonia.

I risultati preliminari suggeriscono che la CDU ha vinto le elezioni statali della Sassonia, anche se di poco sopra l'AfD. I cristiano-democratici del Ministro Presidente Michael Kretschmer, che hanno governato la Sassonia individualmente o come parte di coalizioni dal 1990, hanno ottenuto il 31,6-31,7% secondo le proiezioni di ARD e ZDF. L'AfD non era molto indietro con il 30,4-31,4%. La nuova unione di Sahra Wagenknecht (BSW) si è classificata al terzo posto con il 11,4-12%. L'SPD ha chiuso con il 7,8-8,2%, mentre i Verdi erano al 5,3-5,5%. La Sinistra sassone ha subito pesanti perdite e non è riuscita a superare la soglia del 5% con il 4,0-4,3%.

Il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer vede la possibile vittoria stretta della sua CDU nelle elezioni statali come una base per dialoghi su un "governo solido". "Le persone qui in Sassonia hanno fiducia in noi - non hanno votato contro di noi". La CDU è stata un pilastro in recenti coalizioni, ha dichiarato Kretschmer. La gente è frustrata dalla politica di Berlino, ha aggiunto. "Siamo pronti a continuare la nostra responsabilità".

Il segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha elogiato Kretschmer come "eccezionale". Si aspetta che i negoziati per la coalizione saranno difficili a causa della forza dell'AfD.

Il leader dell'AfD Tino Chrupalla ha definito il risultato in Sassonia "forte". "La volontà dei votanti è un cambiamento politico in Sassonia e Turingia". L'AfD è aperta a discussioni con tutti gli altri partiti.

Il candidato principale dell'AfD della Sassonia Jörg Urban è aperto a trattative con tutti i partiti dopo le elezioni statali. "Siamo aperti alle discussioni", ha detto Urban. "Vogliamo un cambiamento politico in Sassonia e siamo preparati a discutere con qualsiasi partito che lo cerchi". Le persone in Sassonia non vogliono la politica di sinistra-verde, ha dichiarato Urban. "È piuttosto chiaro. Era già evidente nel 2019".

Il leader dei Verdi Omid Nouripour si è detto sollevato per il rientro nel parlamento statale della Sassonia. Ha menzionato che c'è una possibilità per la coalizione in corso. Il suo co-leader Ricarda Lang ha accusato Kretschmer di fomentare il "fantasma dei Verdi" durante la campagna. "Quando si crea continuamente un dinamica 'noi contro di loro' e si rafforzano i pregiudizi, si taglia il ramo su cui si è seduti. E quel ramo è la cultura democratica".

La candidata principale dell'SPD della Sassonia Petra Köpping è stata piacevolmente sorpresa dal risultato del suo partito nelle elezioni. "Sono altrettanto felice di te che abbiamo fatto bene nonostante tutte le proiezioni dei sondaggi", ha detto alla celebrazione delle elezioni del partito. Ha sottolineato che l'SPD era intorno al 3% nei sondaggi di gennaio.

