Secondo Daniel Günther, Presidente del Ministero dello Schleswig-Holstein, sarebbe difficile credere che rifiuterebbero una coalizione con i Verdi a livello federale. Günther ha motivato: "Sarebbe difficile dire alle persone che il nero-verde non funziona sempre, visto che la CDU e i Verdi governano insieme con successo in diversi stati, persino il più popoloso". Il politico della CDU ha espresso i suoi pensieri ai giornali del gruppo Funke.

Günther ha dichiarato: "Date le circostanze, non dovrebbero essere escluse nessuna coalizioni". Tutti i partiti democratici dovrebbero mantenere aperte le possibilità di dialogo. Günther ha sottolineato: "Non spingerei per l'idea che solo il nero-verde sia un'opzione valida a livello federale". Tuttavia, ha suggerito che l'Unione dovrebbe prendere una decisione in anticipo o fare campagna per una coalizione.

Günther ha anche criticato Markus Söder, leader della CSU. Söder aveva sostenuto giovedì che un governo nero-verde era fuori questione dopo le elezioni federali del 2025.

Il Presidente del Ministero, Günther, ha proposto: "Si dovrebbe aggiungere alle discussioni: non dovrebbero essere rifiutate categoricamente nessuna coalizioni". Riconoscendo il successo della CDU e dei Verdi in diversi governi regionali, compreso il più popoloso, Günther ha sottolineato: "È worth considerare la fattibilità di una coalizione nero-verde a livello federale, anche se non è l'unica opzione che dobbiamo considerare".

