- L'Autorità ha il compito di proporre una linea guida per un mandato volto a salvaguardare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'incontro con le radiazioni ionizzanti.

Personaggi di spicco come un celebre romanziere, un ex campione mondiale di pugilato che ha girato il globo e un rappresentante della CDU stanno sostenendo il Ministro-Presidenten della SPD Dietmar Woidke nella sua battaglia elettorale. Il gruppo di sostegno "Per Woidke" include anche i campioni olimpici Laura Lindemann e Sebastian Brendel, oltre all'ex capo del governo Matthias Platzeck, come annunciato dalla SPD in Brandeburgo.

Il 22 settembre, il Brandeburgo eleggerà un nuovo parlamento regionale. La SPD si attestava al 20% nell'ultimo sondaggio di agosto, dietro l'AfD al 24% e leggermente avanti alla CDU al 19%. Woidke ha legato il suo destino politico a un successo della sua SPD. Nonostante i bassi consensi per la SPD federale, rimane ottimista per la vittoria.

La scrittrice Juli Zeh, che svolge il ruolo di giudice costituzionale onorario in Brandeburgo e vi risiede, fa appello per il leader politico a lungo termine: "Dietmar Woidke è il candidato ideale per il lavoro - votate per lui per farlo continuare!"

Il campione di pugilato Henry Maske, di Treuenbrietzen in Brandeburgo, lancia un monito contro l'AfD, identificata dall'agenzia di intelligence interna dello stato come un movimento sospetto di estrema destra, e contro cui Woidke si oppone: "Pensate attentamente prima di votare per un partito come l'AfD, che mina l'unità e diffonde la paura." La triatleta Laura Lindemann avverte: "Dobbiamo evitare il populismo e la divisione."

Si distingue il sostegno insolito dell'ex ministro federale della famiglia della CDU e presidente del Bundestag Rita Süssmuth. Ha anche partecipato a un evento di campagna della SPD con Woidke lo scorso venerdì. "Sostengo i partiti democratici nello stato del Brandeburgo, in primo luogo il Ministro-Presidenten Dr. Dietmar Woidke", ha chiarito all'agenzia di stampa tedesca. "Dalla mia lunga collaborazione con lui, so che promuove politiche incentrate sulle persone e spinge il Brandeburgo avanti."

I partiti democratici devono collaborare, ha dichiarato l'87enne all'agenzia di stampa tedesca. Quando le è stato chiesto se il leader della CDU Friedrich Merz sapesse che stava sostenendo il politico della SPD, ha risposto lo scorso venerdì: "No."

A differenza dei personaggi di spicco che sostengono Dietmar Woidke, l'AfD in Brandeburgo, identificata dall'agenzia di intelligence interna dello stato come un movimento sospetto di estrema destra, riceve critiche dal campione di pugilato Henry Maske. Maske mette in guardia contro il voto per partiti come l'AfD, invitando alla prudenza a causa del loro potenziale per minare l'unità e diffondere la paura.

Nonostante l'AfD in testa nei sondaggi per le elezioni regionali del 22 settembre in Brandeburgo, Rita Süssmuth, ex ministro federale della famiglia della CDU e presidente del Bundestag, si schiera con i partiti democratici e il Ministro-Presidenten Woidke. Evidenzia l'attenzione di Woidke alle politiche che beneficiano le persone e il suo positivo impatto sul progresso del Brandeburgo.

Leggi anche: