- L'Autorità ha il compito di proporre una linea guida per un mandato, incentrato sulla salvaguardia dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni di natura ionizzante.

Il Tribunale Distrettuale di Rostock ha assolto cinque attivisti ambientali, accusati di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, da tutte le accuse. Questa decisione è stata annunciata al termine di un processo prolungato da un rappresentante del tribunale.

Questi attivisti, composti da tre uomini e due donne, di età compresa tra 19 e 42 anni, sono affiliati al gruppo "Ultima Generazione". Il 31 agosto dell'anno scorso, hanno temporaneamente ostacolato il traffico sulla August-Bebel-Straße a Rostock incollandosi all'asfalto con la supercolla - alcune volte con le mani, altre con i piedi.

Il difensore di 42 anni ha affermato che, di fronte alla minaccia incombente del cambiamento climatico, l'inerzia del governo e l'indifferenza diffusa della società, erano necessarie azioni non violente e simboliche per diffondere il "pericolo apocalittico" tra la popolazione. Un agente di polizia presente durante l'operazione ha testimoniato che la protesta è rimasta pacifica.

In questo caso specifico di coercizione, il tribunale ha ritenuto le accuse non provate, considerato il breve periodo di ostacolo. Dal momento in cui gli attivisti sono entrati sulla carreggiata fino all'apertura della strada, sono trascorsi solo 19 minuti. Ciò ha causato un ingorgo del traffico di circa 270 metri. Il tribunale ha stabilito che, a parere del giudice, l'azione non ha superato la "soglia di tolleranza".

Le autorità erano state informate della manifestazione in anticipo e avevano raggiunto il luogo in due minuti. Gli agenti hanno utilizzato olio da cucina per liberare gli attivisti dalle loro posizioni attaccate all'asfalto. A causa della loro forte adesione, un veicolo di soccorso avrebbe potuto passare in caso di necessità. Un piccolo gruppo di persone, circa dieci, ha espresso il proprio sostegno agli attivisti fuori dal tribunale. La sentenza non è ancora definitiva.

Gli attivisti sono stati accusati dinanzi al [Tribunale di Primo Grado] per le loro azioni sulla August-Bebel-Straße. Nonostante la loro affiliazione con "Ultima Generazione" e l'ostacolo temporaneo del traffico, sono stati assolti da tutte le accuse relative alla tentata estorsione e alla resistenza a pubblico ufficiale.

