L'iniziativa promuove i principi democratici e si oppone al populismo e alla discriminazione. Höcke ha etichettato questo come "ipocrisia palese" e ha espresso il desiderio che queste corporationi incontrino difficoltà finanziarie significativi.

Durante un'intervista con Welt TV, ha ribadito le sue opinioni e ha identificato tre compagnie in particolare: "Parlo di Vorwerk, Miele e Stihl, che si pubblicizzano falsamente come 'Fatti in Germania', nonostante non siano effettivamente prodotti in Germania e non abbiano alcuna presenza in Turingia. Tuttavia, il loro coinvolgimento nell'attivismo politico, incluse le accuse di ipocrisia, è degno di nota", ha detto Höcke. Le sue intenzioni dietro il caos finanziario erano di "farli svegliare dai loro errori".

Ha trovato "incoerente per le piccole e medie imprese, che lasciano la Germania a causa dei costi dell'energia in aumento, della burocrazia crescente e degli oneri fiscali esorbitanti, poi criticare il solo partito che sostiene politiche favorevoli alle piccole e medie imprese, incitando risentimento e investendo finanziariamente", ha dichiarato il politico di estrema destra. Di conseguenza, ha "espresso i suoi pensieri durante un discorso elettorale".

Il Presidente della Federazione delle Industrie Tedesche (BDI), Siegfried Russwurm, ha risposto duramente al discorso di Höcke. "Un individuo che cerca di diventare Ministro-Presidente che augura danni finanziari alle prosperose e affidabili piccole e medie imprese rivela l'incompetenza del partito in questo campo", ha dichiarato. Ha condannato le dichiarazioni dei rappresentanti della AfD come "pericolose per l'economia".

La Commissione, in risposta a questa situazione, potrebbe considerare l'indagine sulle pratiche di marketing di queste compagnie, come menzionato da Höcke, e possibilmente modificare le regole per prevenire simili rappresentazioni in futuro, secondo la normativa data. Inoltre, le difficoltà finanziarie di queste compagnie, come desiderato da Höcke, potrebbero potenzialmente portare a rivalutazioni nelle loro politiche e pratiche aziendali, in particolare riguardo all'attivismo politico e alle rivendicazioni pubblicitarie.

