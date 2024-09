L'Autorità ha il compito di presentare una proposta di mandato volto a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni di natura ionizzante.

04:44 Esperti Prevedono Controversia sulla 'barriera' all'interno della CDUDate le complesse dinamiche politiche in Turingia, la CDU deve valutare l'opzione di allearsi con il Partito della Sinistra, secondo l'esperto politico Oliver Lembcke del Ruhr-Universität Bochum. Tuttavia, questo movimento riaprirebbe inevitabilmente il dibattito sulla 'barriera' verso destra, verso l'AfD, ha sottolineato. "Se si inizia a mettere in discussione una barriera, si deve discutere anche dell'altra."

03:31 Sassonia: Kretschmer e Urban Ottengono Posti DirettiIl candidato principale dell'AfD in Sassonia, Jörg Urban, ha conquistato un posto diretto nelle elezioni statali. Urban ha ottenuto il primo posto nel collegio di Bautzen 5 con il 42,4% dei voti, superando il candidato della CDU Marko Schiemann, che ha ottenuto il 38,1%. Nel complesso, la CDU ha vinto di misura nelle elezioni statali della Sassonia sull'AfD. Il Presidente del Ministero Michael Kretschmer ha mantenuto il suo posto diretto nel collegio di Görlitz 2 con il 47,2% dei voti.

02:18 Esken Si Pentite per la Dichiarazione di Solingen, Vuole Imparare dagli Attacchi IslamistiLa presidente del SPD, Saskia Esken, ha ritirato il suo commento nei talk show secondo cui non c'è molto da imparare dall'attacco terroristico di ispirazione islamica a Solingen. Ha ammesso: "Quella non è stata una dichiarazione intelligente o corretta". Ha inoltre dichiarato: "Dobbiamo imparare da questo attacco e dagli altri che lo hanno preceduto, nonché da eventuali attacchi futuri, che dobbiamo prendere sul serio l'islamismo e la minaccia del terrorismo islamista più di quanto abbiamo fatto finora". In questo contesto, Esken si è riferita al pacchetto di misure del governo federale.

01:34 Oettinger Sostiene Merz come Candidato CancelliereLe conversazioni post-elettorali in Sassonia e Turingia hanno scatenato il dibattito riguardo al candidato cancelliere dell'Unione per le prossime elezioni federali. L'ex Presidente del Ministero di Baden-Württemberg e Commissario UE Günther Oettinger sostiene il Presidente della CDU Friedrich Merz e incoraggia un'azione rapida. "Non nominarlo subito dopo le elezioni del Brandeburgo sarebbe un errore", ha detto Oettinger a Tagesspiegel. "Vedo un ampio sostegno all'interno del mio partito per dare a Merz l'opportunità di guidare". Sentimenti simili sono stati espressi dal capo dell'ufficio parlamentare dell'Unione Thorsten Frei e dall'ex ministro dell'Interno federale Horst Seehofer.

01:01 Berger Vince il Posto Diretto per i Voti Liberi in SassoniaIl sindaco di Grimma, Matthias Berger, ha ottenuto un posto nel parlamento statale della Sassonia per il partito dei Voti Liberi. Berger ha ottenuto il 36,6% dei voti nel distretto elettorale di Leipzig Land 3, secondo i dati del comitato elettorale statale. Berger era il candidato di punta dei Voti Liberi in Sassonia, despite il partito abbia ottenuto solo il 2,3% dei secondi voti a livello nazionale.

00:29 Possibilità di Governo di Minoranza in Sassonia, secondo TrägerIl politologo di Lipsia Hendrik Träger propone un governo di minoranza CDU e SPD in Sassonia, con il sostegno dell'alleanza di Sahra Wagenknecht. "Per questo, il BSW non deve approvare esplicitamente i progetti di legge del governo; sarebbe sufficiente se i suoi parlamentari si astenessero nei voti. Ciò consentirebbe alla CDU e alla SPD di governare con una maggioranza relativa", ha detto Träger. "Tali governi sono comuni nei paesi scandinavi, quindi sarebbe saggio considerare opzioni oltre l'orizzonte tedesco."

00:09 Ramelow Offre Supporto a Voigt per un Governo Stabile a ErfurtIl Presidente del Ministero di Turingia Bodo Ramelow ha accettato di aiutare il leader statale della CDU Mario Voigt a formare un governo di maggioranza nel parlamento statale di Erfurt. "Un governo dello stato funzionale è essenziale, anche se non ne farò più parte", ha detto il politico di Sinistra a Phoenix TV. "Sostengo coloro che hanno il mandato dai votanti per formare un governo di maggioranza all'interno dello spettro democratico". Non è ostile al BSW o alla CDU. "Mi oppongo alla normalizzazione del fascismo", ha detto Ramelow, dichiarando il suo obiettivo di evitare una "situazione di ricatto parlamentare" in cui l'AfD manipola gli altri partiti. Ramelow entrerà nel nuovo parlamento statale con un mandato diretto. Finora, la CDU ha escluso la cooperazione con la Sinistra.

23:29 Höcke Ottiene il Posto nel Parlamento di Turingia attraverso la Lista di OrdineL'AfD ottiene vittorie con i suoi candidati diretti in 29 dei 44 distretti elettorali. Tuttavia, il leader della fazione Björn Höcke perde contro il politico della CDU Christian Tischner nel distretto elettorale di Greiz II. Tuttavia, il forte risultato del 32,8% dei secondi voti per l'AfD garantisce loro di ottenere più seggi nel parlamento statale dei candidati diretti. Di conseguenza, Höcke ottiene un posto nel parlamento statale attraverso la lista di ordine, che guida. Senza un candidato eletto direttamente disposto a rinunciare al suo posto, Höcke avrebbe probabilmente rivendicato la vacanza.

11:13 Risultati Preliminari: AfD in Vetta in Turingia, CDU Potrebbe Trattare con la Sinistra, FDP e Verdi EmarginatiIn Turingia, l'AfD è riuscita a ottenere il maggior numero di voti in un'elezione statale in Germania per la prima volta. Il partito, guidato dal candidato in testa Björn Höcke, ha registrato un aumento significativo del 32,8% dopo la chiusura di tutti i seggi. Tuttavia, l'AfD non sarà in grado di realizzare il suo ambizione di governare a causa della riluttanza dei partiti democratici a formare una coalizione con esso. Come seconda forza più forte, la CDU è attesa a discutere con la Sinistra per una coalizione di governo stabile. Una maggioranza con SPD e BSW manca di un solo voto.

11:03 Partito della Sinistra Ottiene Due Mandati Diretti nel Parlamento della SassoniaIl Partito della Sinistra ha ottenuto due mandati diretti a Lipsia, garantendo la sua presenza nel parlamento nonostante le stime iniziali suggerissero che non era riuscito a superare la soglia del 5%. Questo sviluppo significa che la coalizione Kenya di CDU, Verdi e SPD non detiene più la maggioranza.

10:54 Leader del Partito Verde: Migrazione e Crisi dell'Ucraina Fattori MaggioriIl leader del Partito Verde Omid Nouripour attribuisce i risultati delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia principalmente alle questioni della migrazione e della crisi dell'Ucraina. Ha dichiarato durante un'intervista con Phoenix TV, "È evidente che la migrazione e la questione della pace in Ucraina hanno giocato un ruolo cruciale nelle fasi finali". Nonostante i tentativi del governo federale di affrontare questi problemi, "stiamo soffrendo a causa delle discussioni pubbliche troppo accese di questa coalizione".

10:39 Turingia: CDU, BSW e SPD Senza MaggioranzaLa coalizione di minoranza rossa-rossa-verde in Turingia sotto il Presidente del Consiglio Ramelow è giunta al termine. Con nessun partito disposto a formare una coalizione con l'AfD, l'opzione più probabile per una coalizione di governo è un'unione senza precedenti di CDU, BSW e SPD. Tuttavia, secondo le stime attuali (alle 22:15), questa assemblea manca di un solo seggio per raggiungere la maggioranza nel parlamento statale, rendendo necessario l'impegno del Partito della Sinistra.

10:24 Candidato in Vetta della CDU Voigt Non Ottiene Mandato Diretto in TuringiaIl candidato in vetta della CDU Mario Voigt non è riuscito a ottenere un mandato diretto in Turingia, ottenendo il 37,4% dei primi voti nel distretto di Saale-Holzland II e finendo secondo dietro al candidato dell'AfD Wiebke Muhsal, che è riuscito a ottenere il 39,2%. Voigt era stato precedentemente eletto come candidato diretto nel 2019.

10:07 Turingia: Un Terzo dei Giovani Votanti Sceglie l'AfDPiù di un terzo dei giovani votanti in Turingia ha scelto l'AfD, un partito che l'agenzia per la sicurezza interna considera di estrema destra. Un sondaggio di infratest dimap per ARD ha trovato che il 38% dei votanti tra i 18 e i 24 anni in Turingia ha votato per l'AfD. Il Partito della Sinistra ha ottenuto il 16%, la CDU il 13% e i Verdi solo il 6% tra i giovani votanti.

09:39 Kretschmer Vince il Mandato Diretto in SassoniaIl Presidente del Consiglio della Sassonia Michael Kretschmer ha vinto il mandato diretto nel suo collegio di Görlitz II, ottenendo il 47,2% dei voti e mantenendo un notevole vantaggio sul candidato dell'AfD che ha ottenuto il 39,4%. despite his party's poor performance in his constituency, the AfD emerged as the leading force with 37.3% of the votes.

09:32 Proiezioni Correnti per la Sassonia: la CDU Ora Guida con un Margine AmpioSecondo le proiezioni di ARD e ZDF, la CDU ora guida l'AfD con un margine considerevole in Sassonia. Infratest Dimap (ARD) e la Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) concordano che la CDU è in testa di circa 1 punto percentuale, con il 31,5-31,8%, mentre l'AfD si attesta al 30,4-30,8%. Inizialmente, la Forschungsgruppe Wahlen aveva riferito di una corsa serrata tra la CDU e l'AfD, ma quest'ultima ha continuato a rosicchiare il leggero vantaggio della CDU. Tuttavia, nella

21:02 Kubicki critica la coalizione del semaforo: "Ha perso il sostegno del popolo" Dopo che i partiti della coalizione del semaforo hanno deluso nelle elezioni della Sassonia e della Turingia, il vice presidente del FDP Wolfgang Kubicki ha espresso le sue preoccupazioni sulla coalizione federale. Ha scritto su "X", "I risultati delle elezioni mostrano: la coalizione del semaforo ha perso il sostegno del popolo". Se una parte considerevole degli elettori respinge la coalizione, è giusto che ci siano conseguenze, ha argomentato. Kubicki si è preoccupato che il pubblico percepisca "che questa coalizione sta causando danni al paese". Il FDP non è riuscito a superare la soglia del 5% in entrambe le elezioni statali e ora è previsto che sia solo dell'1% sotto.

20:41 Posto diretto mancato per Höcke in Turingia Il capo del gruppo parlamentare dell'AfD, Björn Höcke, non è riuscito a ottenere un posto diretto nel parlamento statale della Turingia. Secondo i resoconti di ntv, l'AfD garantirà il posto di Höcke nel parlamento statale, con un membro dell'AfD che rinuncerà al suo posto a suo favore.

20:37 Probabile ingresso della Sinistra in Sassonia nonostante il calo del 4% Despite substantial losses, the Left Party is projected to make it into the Saxony state parliament. While it failed to clear the 5% hurdle in second votes, currently estimated at 4.3% in the ZDF's latest projections, two Left Party direct candidates in Leipzig districts are comfortably leading their competitors. Two direct mandates could give the Left Party a few seats in the new state parliament. These potential winners could also take the top spots on their party's state list, potentially disabling a majority for the current coalition of CDU, SPD, and Greens, requiring Minister President Kretschmer to seek support from the BSW for a governing majority.

20:28 L'AfD continua a crescere nelle proiezioni delle elezioni in Turingia Le ultime proiezioni della ZDF per i risultati delle elezioni in Turingia mostrano l'AfD che continua ad aumentare la sua quota di voti, raggiungendo il 33,4%. La CDU si attesta al 23,8%, il SWB al 15,5%, la Sinistra al 11,9%, l'SPD al 6,0% e i Verdi al 3,4%. Con il FDP ancora sotto l'1,2%.

20:17 Il vantaggio della CDU sull'AfD in Sassonia quasi inesistente Secondo le ultime proiezioni della ZDF, la CDU in Sassonia ha un vantaggio di soli 0,1 punti percentuali sull'AfD. I cristiano-democratici si attestano al 31,5%, mentre l'AfD, classificata come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna, è al 31,4%. In Turingia, l'AfD ha superato la CDU, secondo le proiezioni. I Verdi in Sassonia sono attualmente al 5,1% e affrontano incertezze riguardo ai loro seggi in parlamento. La Sinistra, prevista al 4,3%, ha poche possibilità di farcela. L'SPD, con il 7,6%, è sicuro di un posto nel parlamento statale.

19:56 L'ingresso diretto di Höcke nel parlamento della Turingia a rischio L'ingresso diretto del capo della fazione dell'AfD, Björn Höcke, nel parlamento della Turingia è a rischio. Con il 68% dei distretti elettorali conteggiati, il candidato della CDU Christian Tischner è in testa con il 42,3% dei voti, davanti a Höcke con il 40,4%. Se Tischner vince la maggioranza dei voti nel distretto elettorale di Greiz II, Höcke non otterrà un mandato diretto e dovrà fare affidamento su un seggio tramite la lista di stato. Tuttavia, se molti candidati dell'AfD avranno successo come candidati diretti, nessuno entrerà in parlamento tramite la lista di stato.

19:50 Höcke positivo sulla successo dell'AfD: "Le strategie di sbarramento sono crollate" In Turingia, l'AfD è prevista per entrare nel parlamento statale come forza più forte. "Le strategie di sbarramento sono crollate", conclude il candidato principale del partito, Björn Höcke. In un'intervista con ntv, descrive il risultato delle elezioni come un "traguardo storico" e parla della formazione del governo in arrivo.

19:42 Ramelow ammette l'erosione del partito della Sinistra a causa della CDU e del BSW Il presidente della Turingia Bodo Ramelow riconosce due motivi per l'erosione del partito della Sinistra. Li attribuisce a "una CDU che ha costantemente equiparato l'AfD e la Sinistra, rendendo l'esclusione sempre diretta a noi, nonostante abbia condiviso il potere nello stato per cinque anni" e a "un BSW che ha dichiarato che avrebbe preso il 17% dei voti per l'AfD, ma in realtà li ha presi da noi". Tuttavia, Ramelow ha espresso gioia per l'alto affluenza alle urne.

**19:26 Nouripour sull

19:13 Prossima previsione per la Sassonia: il trionfo della CDU si avvicinaL'ultima previsione di ZDF indica un vantaggio stretto per la CDU in Sassonia: i Cristiano Democratici sono attualmente in testa con il 31,7% dei voti, seguiti da vicino dall'AfD con il 31,4%. Il BSW prende l'11,4%, mentre l'SPD è indietro con il 7,8%. I Verdi dovrebbero entrare saldamente nel parlamento statale con il 5,5%, ma la Sinistra non dovrebbe raggiungere la soglia del 5% con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht mira a una coalizione con la CDU e l'SPD nella TuringiaIl leader del BSW Sahra Wagenknecht ha espresso il suo interesse per la formazione di una coalizione con la CDU e eventualmente l'SPD nella Turingia. Ha dichiarato in ARD: "Siamo ottimisti nel poter creare un buon governo con la CDU - probabilmente anche con l'SPD". Dopo cinque anni di governo di minoranza, le persone cercano un governo di maggioranza stabile che affronti problemi come la grave carenza di insegnanti nella Turingia. Allo stesso tempo, le persone cercano un governo regionale che esprima le sue preoccupazioni nella politica federale - un governo, secondo Wagenknecht, che promuova "pace, diplomazia" e si opponga alla stazione di missili USA in Germania. La cooperazione con l'AfD è fuori questione per il leader della Turingia.

19:02 Previsione rivista per la Turingia: l'AfD continua la sua tendenza al rialzoUna previsione di ZDF per i risultati delle elezioni in Turingia indica un migliore risultato per l'AfD rispetto a quanto previsto inizialmente. Secondo questo, gli estremisti di destra ottengono il 33,1% dei voti nello stato. La CDU si attesta al 24,3%, l'alleanza di Sahra Wagenknecht al 15%. La Sinistra, attualmente guidata dal popolare Ministro Presidente Bodo Ramelow, dovrebbe perdere quasi 8 punti percentuali e ottenere il 11,7%. L'SPD si attesta al 6,6%, mentre i Verdi sono previsti per ottenere il 4% dei voti.

18:56 I Verdi scossi dal successo dell'AfD nella TuringiaI politici verdi federali sono allarmati dal successo dell'AfD nella Turingia, più che dal loro stesso sconfitta nelle elezioni statali. La vicepresidente del Bundestag verde Katrin Goring-Eckardt vede il successo degli estremisti di destra come "un'onda d'urto" per la Germania. Il leader del partito Omid Nouripour si rammarica del fallimento del suo partito e suggerisce che viene oscurato "quando consideriamo che l'AfD è diventata la forza più forte in un parlamento regionale".

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo motivi per festeggiare"Il Ministro Presidente della Sassonia in carica Michael Kretschmer vede la CDU come pilastro della coalizione. Ha dichiarato alla festa elettorale del suo partito: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare". Ha notato: "Dietro di noi ci sono cinque anni impegnativi", e ha riconosciuto che il popolo della Sassonia ha fiducia nella CDU, scegliendo di non emettere un voto di protesta. "Capiamo che le persone sono deluse dallo stato delle cose a Berlino".

18:39 Risultato iniziale per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduceSecondo le prime proiezioni di ZDF, il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni statali della Sassonia si è ridotto: la CDU ha ora un vantaggio stretto con il 31,9% contro il 31,3% dei voti. Il BSW si attesta all'11,6%, mentre l'SPD si attesta al 7,8%. I Verdi farebbero fatica a raggiungere la soglia per il parlamento statale con il 5,2%, ma la Sinistra non raggiungerebbe la soglia del 5% con il 4,5%.

18:33 Weidel esige la rappresentanza dell'AfD nel governo per la Turingia e la SassoniaLa capo partito federale dell'AfD Alice Weidel rivendica un ruolo per il suo partito nel governo della Turingia e della Sassonia. "In circostanze normali, seguendo le pratiche in questo paese, il partito più forte, che è l'AfD, dovrebbe essere coinvolto nei colloqui", dice Weidel su ARD, riferendosi alla Turingia. "L'elettorato vuole che l'AfD partecipi al governo. Attiriamo il 30% dei votanti in entrambi gli stati federali, e senza di noi, un governo stabile non è nemmeno possibile".

18:30 Kuhnert riconosce i risultati modesti dell'SPD nella Turingia e nella SassoniaIl segretario generale dell'SPD Kevin Kuhnert riconosce i risultati deludenti del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. " Questa non è una notte da festeggiare per l'SPD", ha detto su ARD. Nonostante le loro difficoltà, l'SPD non si è arresa. "C'era un rischio reale di essere espulsi dai parlamenti regionali", ha detto Kuhnert. "Lottare è degno, siamo necessari". È necessario un cambiamento significativo, secondo Kuhnert, che cita la necessità di maggiore chiarezza e di ascolto dei votanti, e chiama a una collaborazione con il cancelliere Olaf Scholz.

18:23 Höcke celebra il risultato della Turingia come "trionfo storico"Il capo del gruppo parlamentare dell'AfD Björn Höcke vede il risultato della Turingia come "storico". L'AfD è ora il partito popolare leader nello stato federale, "la stupidaggine del firewall deve essere abbandonata", ha dichiarato Höcke su MDR. Pensa che il cambiamento arriverà solo attraverso l'AfD.

18:21 Chrupalla in Turingia: "Anche con la CDU"Il leader del partito AfD Tino Chrupalla si dice entusiasta delle prestazioni del suo partito, sostenendo che la volontà dei votanti ha portato a un cambiamento nella politica di entrambi gli stati federali. Ne ha parlato con ZDF, aggiungendo che in Sassonia sono testa a testa con la CDU. L'AfD è aperta al dialogo con tutti i partiti.

18:17 Linnemann della CDU: Nessuna Alleanza con l'AfDIl segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha escluso qualsiasi alleanza con l'AfD in Turingia o Sassonia. Lo ha sottolineato in ARD, sostenendo che formeranno governi dal centro del parlamento e sono fiduciosi del loro successo. La CDU è l'ultima Standing People's Party, agisce come "diga", mentre i "partiti a semaforo" hanno subito punizioni.

18:13 Possibile Vittoria per la CDU in Sassonia: 12% per BSW, Verdi in BilicoLe prime proiezioni per le elezioni statali della Sassonia mostrano la CDU leggermente in testa con il 31,5% dei voti, seguita dall'AfD con il 30%. Il BSW è la terza forza più forte con il 12%, e l'SPD rimane nel parlamento statale con l'8,5%. I Verdi sono a malapena in grado di mantenere un seggio con il 5,5%, mentre La Sinistra è fuori con il 4% e il FDP è assente dal nuovo parlamento.

18:10 Vittoria Prevista per l'AfD in Turingia: BSW al 16%Le prime proiezioni per le elezioni statali della Turingia indicano un chiaro vantaggio per l'AfD al 30,5%, seguita dalla CDU al 24,5% e La Sinistra al 12,5%. L'SPD è nel parlamento statale con il 7%, e il BSW è probabile che entri con il 16%. I Verdi e il FDP sono sotto il 5%.

18:01 AfD in Vantaggio in Turingia, BSW in Doppia Cifra in SassoniaSecondo le prime proiezioni post-elezioni statali della Turingia, l'AfD è la forza più forte, come previsto. L'SPD riesce a superare la soglia del 5%, ma i Verdi e il FDP no. In Sassonia, il BSW ottiene un risultato a due cifre dal nulla. La CDU è a malapena in vantaggio sull'AfD. La Sinistra e il FDP non sarebbero rappresentati nel parlamento statale, secondo la proiezione, ma i Verdi rimarrebbero.

17:18 Il Posto di Höcke in Dubbio per il Parlamento Statale della TuringiaIl leader della fazione AfD Björn Höcke in Turingia potrebbe non ottenere un seggio nel parlamento statale in arrivo. I suoi colleghi di partito potrebbero addirittura impedirgli di entrare. Molti candidati dell'AfD hanno buone possibilità di vincere nei collegi, ma Höcke ha un concorrente difficile nel candidato CDU Christian Tischner nel suo collegio Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD ottiene più mandati diretti di quanti ne possa ospitare, nessuno potrà entrare tramite la lista di stato, nemmeno Höcke, che detiene il primo posto. In questa situazione, l'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato diretto vincente a rinunciare al suo seggio nel parlamento statale, permettendo a Höcke di assicurarsi il suo mandato.

16:48 I Media Esclusi dalla Festa Elettorale dell'AfD della TuringiaÈ probabile che non ci sarà copertura mediatica per la festa elettorale dell'AfD della Turingia. Il partito, classificato come estremista di destra dall'agenzia per la sicurezza interna, ha tentato di escludere diversi media dall'evento. Tuttavia, un tribunale ha proibito questo, portando la parte statale a bandire tutti i media. Un portavoce del partito ha citato problemi organizzativi, sostenendo che non c'era abbastanza spazio nella sede per tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

16:29 24% di Voti per Correspondence in SassoniaPer le elezioni che il ministro-presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha definito un "election decisiva" per lo stato, quasi un quarto degli elettori ha già votato per corrispondenza. Il commissario elettorale dello stato si aspetta il 24,6% dei votanti che abbiano votato per corrispondenza. La partecipazione al voto oggi era solo leggermente più alta rispetto al 2019 nel primo pomeriggio.

15:52 Höcke Vota, Ramelow con la MoglieIl leader di stato AfD della Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno. Höcke è arrivato al suo seggio elettorale in una Lada Niva, un veicolo fuoristrada russo. Höcke ha votato a Bornhagen nel distretto di Eichsfeld. Il ministro-presidente Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt, accompagnato dalla moglie, Germana Alberti vom Hofe. A 68 anni, Ramelow è stato a capo del governo dello stato libero dal 2014, guidando una coalizione di minoranza.

15:40 Maggiore Partecipazione Elettorale Rispetto alle Elezioni Precedenti in Turingia e SassoniaIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, un aumento di oltre 2 punti rispetto alle elezioni precedenti cinque anni fa. Ciò suggerisce una partecipazione elevata, con i votanti per corrispondenza ancora da conteggiare, come dichiarato dal commissario elettorale. Analogamente, in Sassonia, la partecipazione era leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4%. Tuttavia, il commissario elettorale si aspetta un aumento significativo dei votanti per corrispondenza rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 Kretschmer Spera nel Successo dei Partiti della Coalizione nel Parlamento Statale

14:40 Importanti questioni per Sassonia e TuringiaUn ampio sondaggio rivela che quasi un terzo degli elettori della Sassonia e della Turingia intende votare per l'AfD nelle elezioni del 1º settembre. Il sondaggio getta luce sulle ragioni di questo orientamento, mettendo in evidenza preoccupazioni e problemi significativi. L'immigrazione è solo uno dei tanti temi.

14:13 Höcke lascia rapidamente il seggio elettoraleDurante le elezioni statali della Turingia, il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, vota intorno a mezzogiorno. Il politico di estrema destra lascia il seggio elettorale di Bornhagen senza parlare con i giornalisti. Dopo aver perso contro il candidato della CDU nella sua circoscrizione elettorale di Eichsfeld, Höcke ha deciso di candidarsi nella circoscrizione di Greiz, ma è probabile che perda anche lì.

13:50 Affluenza simile a quella del 2019 a mezzogiorno in TuringiaIn Turingia, l'affluenza sembra simile a quella delle precedenti elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, alle 12 circa avevano votato circa il 32% degli elettori nei seggi elettorali. Non sono inclusi i votanti per corrispondenza. Alla stessa ora nelle elezioni parlamentari del 2019, l'affluenza era del 31,2%. Sembra ci sia maggior interesse per queste elezioni statali rispetto a quelle europee e locali recenti, dove l'affluenza era del 24,3% alla stessa ora.

13:29 Elevata affluenza prevista in SassoniaSi prevede un'alta affluenza alle elezioni della Sassonia. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Alla stessa ora nelle precedenti elezioni statali del 2019, la percentuale era del 26,2%. Non sono ancora inclusi i votanti per corrispondenza. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, rispetto al 16,9% del 2019. L'ufficio elettorale statale riferisce che le elezioni si sono svolte senza interruzioni e senza problemi noti.

13:11 Possibile impatto dei risultati delle elezioni statali su BerlinoI risultati delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia sono ancora in attesa. Il politologo Albrecht von Lucke suggerisce che se l'SPD non entrerà nel parlamento statale, sarà quasi come un terremoto.

12:44 Indagine su minaccia in un seggio elettorale a GeraLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia avvenuta in un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare al mattino, ma la sua maglietta conteneva pubblicità partitica proibita all'interno del seggio elettorale. Dopo essere stato invitato a togliersi la maglietta, l'uomo ha acconsentito ma ha minacciato di tornare, esprimendo insoddisfazione per il trattamento ricevuto. La polizia ha raccolto la sua deposizione e lo ha rimproverato. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti politici vicino ai seggi elettorali come casi di danneggiamento penale.

12:15 Correctiv avverte della diffusione di informazioni falseLa rete di ricerca Correctiv mette in guardia da una falsa affermazione ricorrente secondo cui le firme sulle schede proteggono contro la manipolazione dei voti. In realtà, l'ufficio del Presidente federale ha confermato a Correctiv che la scheda elettorale non deve essere firmata. La firma sulla scheda elettorale potrebbe potenzialmente mettere a rischio il segreto del voto, rendendo la scheda elettorale intera nulla.

11:51 Voigt spera in una maggioranza stabile in TuringiaIl candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato e spera "che molti Turingi andranno alle urne e eserciteranno il loro diritto di determinare il futuro del nostro stato", ha detto dopo aver votato a Jena. Spera anche in "rapporti di maggioranza stabili" per far avanzare lo stato.

11:25 Aumento degli attacchi di estrema destra a SonnebergSonneberg, il primo distretto in Germania a essere guidato da un politico dell'AfD, ha segnalato un aumento degli attacchi di estrema destra. Gli attivisti si sono lamentati di essere minacciati e molti hanno smesso di lavorare di conseguenza. Inoltre, il numero di attacchi di estrema destra è aumentato di cinque volte in un anno. Gli esperti vedono un possibile collegamento con il presidente del distretto dell'AfD.

10:57 Kretschmer sottolinea l'importanza delle elezioni statali a DresdaIl presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, si riferisce alle elezioni statali come "probabilmente le più importanti elezioni degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, ringrazia molte persone che "hanno votato diversamente" in passato ma hanno scelto "la grande forza nel centro borghese", ovvero l'Unione sassone. "Questa comprensione consentirà una formazione di governo che serva questa terra", continua Kretschmer. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è in una corsa serrata con l'AfD.

10:30 Ramelow: "L'alleanza di Wagenknecht non corre"Il presidente della Turingia, Bodo Ramelow, vede il giorno delle elezioni come una "festa della democrazia", nonostante la possibile perdita del suo seggio. Durante un'intervista con ntv, il politico del partito della Sinistra spiega perché si oppone a un governo di minoranza e esprime dubbi sulle capacità del BSW.

09:59 "Mancanza di Sensibilità Storica" - Storico Critica la Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, che coincidono con il 85º anniversario dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. Secondo il direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco, in un'intervista con Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), solo chi non capisce la storia poteva pensare che fosse appropriato tenere le elezioni il 1º settembre. Riguardo all'AfD, classificata come "estrema destra" dai servizi di intelligence interna di entrambi gli stati, Loew ha espresso preoccupazione: "Ciò potrebbe portare a connotazioni sfavorevoli se un partito uscisse vittorioso a Dresda ed Erfurt, soprattutto considerando il loro legame ambiguo con l'era nazista."

09:30 "Elezioni Cruciali": Tutti i Dettagli sulle Elezioni Statali della SassoniaOggi, oltre 3,3 milioni di elettori nella Sassonia hanno l'opportunità di determinare la direzione politica del parlamento statale di Dresda. Se la CDU dovesse perdere la sua posizione come partito più grande dello stato, che detiene dal 1990, sarebbe un cambiamento significativo. Il ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, ha definito le elezioni "cruciali". "Qui è in gioco tutto."

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Segnale di Tardo CampagnaLe elezioni nella Sassonia sono in corso; il ministro presidente Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente della CDU nello stato? In un'intervista con ntv, ha espresso la sua posizione sulla questione dei rifugiati, sulla coalizione del segnale e sul conflitto ucraino.

08:46 I Dati delle Elezioni della Turingia Continuano...È arrivato il giorno della decisione: al centro della Germania, si chiede chi guiderà lo stato di circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. L'AfD, con Björn Höcke in testa, potrebbe salire al primo posto nella Turingia?

08:24 Come l'AfD Potrebbe Minare la DemocraziaI sondaggi suggeriscono che l'AfD potrebbe acquisire una forte influenza nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Secondo un gruppo di ricerca, questo potrebbe rappresentare un problema per le istituzioni democratiche, che potrebbero non essere altrettanto robuste di quanto si creda.

08:00 I seggi elettorali in Turingia e Sassonia sono aperti

Oggi si tengono le elezioni per i nuovi parlamenti statali nella Turingia e nella Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD è prevista per vincere nella Turingia. Nella Sassonia, la CDU, guidata dal ministro presidente uscente Michael Kretschmer, e l'AfD sono testa a testa. Le proiezioni sono attese intorno alle 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Queste elezioni servono come un test per la coalizione del segnale a Berlino per la corrente coalizione rossa-rossa-verde nella Turingia guidata dal ministro presidente Bodo Ramelow (Sinistra), che non ha la maggioranza nei sondaggi. Una possibile soluzione è una coalizione della CDU, dell'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e dell'SPD. Nella Sassonia, rimane incerto se la corrente coalizione di CDU, SPD e Verdi riuscirà a mantenere la sua maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con la BSW. Il partito della Sinistra rischia di essere espulso dal parlamento nella Sassonia, mentre lo stesso destino potrebbe toccare ai Verdi e al FDP nella Turingia.

I Paesi Bassi potrebbero offrire una guida sulla formazione di un governo di minoranza, avendo avuto successo con tale configurazione in passato.

Data la forte performance dell'AfD nelle elezioni statali della Sassonia, l'esperienza dei Paesi Bassi con i governi di minoranza potrebbe essere particolarmente rilevante per i discorsi sulla governance nella Sassonia.

Leggi anche: