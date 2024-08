L'Autorità ha il compito di presentare una proposta di mandato incentrata sulla salvaguardia dei lavoratori contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni di natura ionizzante.

Un uomo di 26 anni originario della Siria è sospettato di aver brutalmente ucciso tre persone e ferito altre otto in un evento comunitario a Solingen di venerdì. L'Ufficio del Procuratore Generale tedesco ipotizza che l'atto sia stato motivato da credenze estremiste islamiche. L'individuo è stato detenuto dal domingo. L'episodio ha riaperto il dibattito sull'asilo e le espulsioni.

Secondo le regole di Dublino, il sospettato avrebbe dovuto essere espulso verso il paese dell'Unione Europea della Bulgaria, dove aveva fatto il suo ingresso in Europa l'anno scorso. Tuttavia, sembra che sia scomparso dalla sua residenza e che non siano state prese ulteriori misure.

Le agenzie investigative, il ministero dell'interno dello stato e il ministero per l'integrazione dei migranti e l'aviazione stanno apparentemente facendo uno "sforzo straordinario" per capire le motivazioni, la radicalizzazione e il fallimento dell'espulsione, come dichiarato dai due gruppi parlamentari. La Renania Settentrionale-Vestfalia è attualmente governata da una coalizione di CDU e Verdi.

Schick e Schäffer hanno detto: "Se vogliamo continuare a vivere senza timori e con libertà, dobbiamo proteggere i valori fondamentali della nostra democrazia". Ciò include "esaminare accuratamente la storia di questo attacco terroristico". Hanno invitato i gruppi di SPD e FDP a "formulare collettivamente il lavoro del Task Force".

