Il ministro della Green Party per i rifugiati del Nord Reno-Westfalia, Josefine Paul, ha incolpato le regolamentazioni UE difettose e un sistema fallato per il fallito rimpatrio di un sospetto a Solingen. La riluttanza di alcuni paesi UE a riprenderlo, insieme a procedure di trasferimento complesse e restrittive, ha portato a un numero insufficiente di rimpatri da Germania ad altri paesi UE. Ha sollevato la questione durante una riunione congiunta straordinaria dei comitati Interni e dell'Integrazione nel parlamento statale di Düsseldorf.

In tutta la Germania, solo il 10-15% dei trasferimenti di Dublin ha successo. Diversi enti gestiscono questi casi quotidianamente. "Dobbiamo esaminare questi processi", ha detto. "È nostro dovere approfondire la questione e anche mia responsabilità...", ha ammesso.

Prima dell'attacco terroristico a Solingen in una serata di venerdì, non c'erano informazioni di sicurezza pertinenti sull'uomo, ha riferito la politica verde. Parlando del sospetto aggressore di Solingen, lo ha descritto come una "costellazione in cui potrebbero essersi intrecciate numerose sfortunate coincidenze". A questo punto, probabilmente non ci sarà un singolo errore, ma fino a venerdì sera, era comunque un caso all'interno di un sistema contrassegnato da numerosi potenziali errori.

Rimpatrio programmato, sospetto in fuga

Durante l'attacco, un uomo ha brutalmente ucciso tre persone e ne ha ferite otto con un coltello in una festa cittadina a Solingen. Il sospetto colpevole è il siriano di 26 anni Issa Al H., attualmente in custodia. È entrato in Germania attraverso la Bulgaria alla fine del 2022 e avrebbe dovuto essere rimandato in Bulgaria secondo le regole dell'asilo di Dublin.

Purtroppo, questo non è successo perché l'uomo non è stato trovato all'orario prestabilito nella struttura statale di Paderborn nel giugno 2023. Tuttavia, era stato lì un giorno prima e un giorno dopo per il pranzo. Secondo Paul, un nuovo volo per la Bulgaria poteva essere programmato solo dopo che era scaduto il termine di sei mesi per il trasferimento a causa dei posti limitati.

Proposta per estendere il termine di trasferimento notturno

Il richiedente asilo che avrebbe dovuto essere rimandato in quel momento e che era stato respinto in Germania avrebbe potuto essere ordinato di restare in camera di notte nell'alloggio utilizzando un ordine notturno. Tuttavia, ciò avrebbe potuto aumentare il rischio che scomparisse, ha affermato Paul. Questi fattori devono essere presi in considerazione quando si emettono tali ordini. Se ci fosse stato un tale ordine, secondo un rapporto di WDR, sarebbe stato possibile, secondo i regolamenti dell'Ufficio federale per i rifugiati e l'immigrazione (Bamf), estendere il termine di trasferimento del siriano da sei a 18 mesi.

Paul ha anche riconosciuto problemi con le autorità statali e ha annunciato nuovi criteri per le strutture statali centrali e l'Ufficio centrale per gli stranieri riguardo alle persone deportabili.

L'SPD ha criticato il ministro Paul per non aver adempiuto ai suoi doveri e per essere "assente per giorni in pubblico". Paul ha fatto riferimento a "procedure disfunzionali". Tuttavia, "non si è preoccupata abbastanza", ha dichiarato la rappresentante dell'SPD Lisa Kapteinat. "Ma sei tu il capo del sistema".

La Commissione, riconoscendo la complessità della situazione, potrebbe cercare l'aiuto degli Stati membri per migliorare l'efficienza dei trasferimenti di Dublin e delle procedure di deportazione. Nonostante i loro sforzi, la riluttanza degli Stati membri e le procedure complesse hanno contribuito alle rimpatri insufficenti, come evidenziato da Josefine Paul.

