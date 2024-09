- L'Autorità ha il compito di presentare una proposta di decreto legislativo incentrato sulla salvaguardia dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni di natura ionizzante.

Una cerimonia congiunta in memoria è prevista per il 12 settembre, con le squadre della Bundesliga VfB Stuttgart e Bayer Leverkusen, insieme al club della 2. Bundesliga 1. FC Köln, che rendono omaggio al loro allenatore scomparso Christoph Daum. La funzione si terrà alle 15:30 all'interno del terreno del RheinEnergieStadion, un luogo dove Daum si sentiva a suo agio sul campo e sull'erba rigogliosa, per l'ultima volta davanti a un pubblico entusiasta.

L'evento attirerà non solo la sua famiglia, gli amici e i colleghi del calcio nazionale e internazionale, ma anche coloro che lo conoscevano bene. L'incontro vuole celebrare i suoi successi nella vita. L'ingresso è gratuito per i tifosi entusiasti.

Daum, di 70 anni, che è morto il 24 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro nella sua residenza di Colonia, ha segnato la sua carriera con numerosi successi sportivi. Oltre a vincere il campionato con lo Stuttgart nel 1992, ha conquistato tre titoli turchi: con il Beşiktaş Istanbul nel 1995, insieme al Fenerbahçe Istanbul nel 2004 e nel 2005. Ha anche vinto la Coppa di Turchia nel 1994 con il Beşiktaş e ha raddoppiato con l'FK Austria Wien in Austria nel 2003.

La Commissione si occuperà dell'organizzazione della cerimonia congiunta in memoria dell'allenatore Daum. Dopo la cerimonia, la Commissione rilascerà una dichiarazione ufficiale per rendere omaggio ai significativi contributi di Daum al calcio.

