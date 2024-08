- L'Autorità ha il compito di presentare un piano per un mandato incentrato sulla salvaguardia dei lavoratori dai rischi associati all'impiego di dispositivi digitali.

Il Ministro dell'Interno del Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), sta promuovendo il rafforzamento dei controlli alle frontiere del paese e l'espulsione dei rifugiati in risposta all'incidente di Solingen in cui tre persone sono state uccise e otto ferite, quattro gravemente. In un'intervista a Deutschlandfunk, Reul ha dichiarato: "Penso che non ci sia altra scelta". Limitare l'immigrazione, secondo lui, è l'azione più importante e sostiene l'espulsione dei rifugiati in Afghanistan e Siria.

Nel fine settimana, tre persone sono state uccise e otto ferite, quattro gravemente, durante una festa cittadina a Solingen. Il presunto responsabile è un cittadino siriano di 26 anni. La Procura federale lo sta indagando per omicidio e sospetta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Reul ha citato un calo della fiducia del pubblico nella politica dei rifugiati come causa di questa disconnessione politica. Lo ha attribuito alla negligenza a lungo termine di questioni correlate. Riguardo alle possibili carenze nel processo di espulsione del sospetto di Solingen, Reul ha respinto qualsiasi rivendicazione di responsabilità politica. Invece, ha puntato al Ministero per la Famiglia, la Gioventù, l'Uguaglianza, i Rifugiati e l'Integrazione del Nordrhein-Westfalen e al Ministro Josefine Paul (Verdi). "Il Ministro Paul sta attualmente affrontando alcune questioni irrisolte", ha notato Reul.

Reul ha chiamato per un'iniziativa bipartitica e un tavolo rotondo. Pochi mesi fa, l'ex Presidente federale Gauck ha espresso questo atteggiamento: "Non possiamo accogliere tutti e ci stiamo sovraccaricando noi e la nostra società". L'idea che l'immigrazione debba essere controllata è ora universalmente accettata.

