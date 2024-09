L'Autorità ha il compito di presentare un piano di regolamentazione volto a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

11:25 Sonneberg: Testimoni di un aumento di azioni estremiste Sonneberg diventa il primo distretto tedesco a essere guidato da un politico dell'AfD. Di conseguenza, gli attivisti si sentono minacciati e numerosi individui abbandonano le loro funzioni. Inoltre, i resoconti segnalano un aumento significativo degli attacchi estremisti nel distretto, circa cinque volte di più in un anno. Gli esperti collegano questo aumento all'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer si rivolge agli elettori alle urne Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, definisce le elezioni parlamentari dello stato "potenzialmente le più importanti negli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, esprime gratitudine verso coloro che hanno 'scelto diversamente' in passato ma hanno ora selezionato "l'elemento potente al centro democratico", ovvero l'Unione Sassone. "Questa armonia faciliterà la formazione di un governo che serva questo stato", conclude Kretschmer. Gli ultimi sondaggi suggeriscono una corsa serrata tra il suo CDU e l'AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht esclusa dalle elezioni Per il Primo Ministro della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "una festa della democrazia" - nonostante il rischio di non essere rieletto. In un'intervista con ntv, il politico del Partito della Sinistra giustifica la sua opposizione a un governo di minoranza e mette in discussione la credibilità del BSW.

09:59 "Manca di sensibilità storica" - Storico preoccupato per la data delle elezioni Lo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni negli stati della Sassonia e della Turingia, che coincide con l'85° anniversario dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. "Coloro che hanno pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre mostrano mancanza di sensibilità storica", afferma il direttore dell'Istituto Tedesco-Polacco all'agenzia di stampa Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Riguardo all'AfD, un partito classificato come "sicuramente di estrema destra" dai servizi di intelligence interni in entrambi gli stati, Loew ha aggiunto: "Ciò può portare a connotazioni molto sfortunate se un partito con legami incerti con il periodo nazista vince anche a Dresda ed Erfurt".

09:30 "Elezioni critiche": Tutti i dettagli sulle elezioni della Sassonia Circa 3,3 milioni di elettori nella Sassonia possono plasmare il futuro politico del parlamento statale di Dresda oggi. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di forza nello stato per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, le definisce "elezioni critiche". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer accusa la 'Coalizione a semaforo' di panico pre-elettorale È il giorno delle elezioni nella Sassonia e la domanda è: il Ministro Presidente Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista con ntv, parla della sua posizione sulla questione dei rifugiati, la 'Coalizione a semaforo' e la guerra in Ucraina.

08:24 L'AfD potrebbe minacciare la democrazia?

I sondaggi suggeriscono che l'AfD è probabile che eserciti una forte influenza nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Ciò rappresenta una minaccia significativa per le istituzioni democratiche, come indicano le ricerche. Il diritto potrebbe non essere altrettanto solido come molti credono.

08:00 I seggi elettorali sono aperti in Turingia e Sassonia

Oggi si voteranno i nuovi parlamenti regionali nella Turingia e nella Sassonia. Nei sondaggi, l'AfD ha un netto vantaggio nella Turingia. Nella Sassonia, il CDU guidato dal Ministro Presidente uscente Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Le prime previsioni sono attese con la chiusura dei seggi alle 18. Le elezioni in questi due stati tedeschi orientali servono come termometro per la 'Coalizione a semaforo' a Berlino.

Per il governo attuale della Turingia, la coalizione rosso-rossa-verde guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow (Sinistra), non ci sono maggioranze nei sondaggi. Una possibile coalizione dopo le elezioni potrebbe essere formata dal CDU, dall'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e dall'SPD. Nella Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi continuerà ad avere la maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW. Il partito della Sinistra rischia di essere espulso dal parlamento nella Sassonia. La stessa sorte minaccia i Verde e il FDP nella Turingia.

Nel contesto di un possibile cambio di potere nella Sassonia, il leader del CDU, Mikael Kretschmer, accoglie i votanti che hanno scelto partiti diversi in passato ma ora vedono il valore nel centro democratico, suggerendo una possibile alleanza con il FDP.

