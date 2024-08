- L'Autorità ha il compito di presentare un piano di orientamento volto a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni, in particolare alle radiazioni ionizzanti.

Circa due anni fa, una donna di 43 anni ha vissuto un incubo

Il 30 maggio 2022, intorno alle 23:00, un individuo sconosciuto è entrato a forza in un'auto dove si trovava una donna di 43 anni. Si trovava a Hamburg-Wilhelmsburg, in attesa di un'amica. Secondo il rapporto della polizia dell'epoca, il sospetto, che aveva circa 30 anni, ha aggredito e minacciato la donna. Ha costretto la madre di due figli a guidare fino a un parcheggio vicino, dove l'ha costretta a compiere atti sessuali. Dopo il fatto, è fuggito senza lasciare tracce. Nonostante le immediate operazioni di ricerca, il sospetto non è stato trovato. La donna ha riportato ferite alla testa e al tronco.

Il sospetto avrebbe manifestato rimorso durante l'incidente

Il sospetto avrebbe mostrato segni di rimorso e incertezza durante l'incidente. Questo ha portato gli investigatori a ipotizzare che possa condurre una doppia vita. È possibile che risieda nelle vicinanze del luogo del delitto o che sia un autista di camion, data la vicinanza dell'autostrada e di un'area di sosta. Testimoni suggeriscono anche che potrebbe essere fuggito in bicicletta. La polizia sta ora invitando chiunque abbia informazioni a condividerle per aiutare a risolvere questo caso irrisolto.

La donna è riuscita a rientrare nella sua auto e chiudere le porte dopo che l'intruso se n'era andato. Nonostante l'incidente traumatico, è stata fortunata abbastanza da poter tornare a casa da sola.

Durante le indagini, la polizia ha scoperto che la vittima utilizzava spesso quell'auto per gli spostamenti.

Leggi anche: