Sahra Wagenknecht, presidente del BSW, respinge categoricamente l'idea di formare una coalizione con l'estremista AfD in vista delle prossime elezioni nell'Est della Germania. Tuttavia, lascia aperta la possibilità di collaborare su specifiche proposte legislative. Wagenknecht ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che l'ideologia di estrema destra dell'AfD e la sua predominanza nell'est rendono impossibile la formazione di una coalizione.

Wagenknecht ha commentato: "Non si può formare una coalizione con persone del genere; il loro nazionalismo e l'inaccettabilità come partito di governo per la maggioranza della popolazione sono un fatto".

Mentre respinge l'idea di una coalizione, Wagenknecht ha anche sottolineato che non c'è motivo di respingere le proposte dell'AfD senza esame. Il BSW potrebbe votare contro le proposte dell'AfD se lo riterranno necessario, ha aggiunto. Wagenknecht ritiene che opporsi a ogni proposta dell'AfD rafforzi ingiustamente il partito.

Ha dichiarato: "Non vogliamo semplicemente votare contro le proposte dell'AfD, perché questo fa solo il loro gioco. Se l'AfD propone qualcosa di ragionevole, non ha senso dire ai votanti che tutti sono contro".

Wagenknecht ha evidenziato le differenze tra il BSW e l'AfD. Ritiene strano che i paragoni con l'AfD siano sempre diretti solo verso di loro; tali paragoni dovrebbero essere applicati a tutti i partiti. Wagenknecht ha notato significativi accordi in politica economica e finanziaria tra la CDU, il FDP e l'AfD.

Sul tema dei problemi sociali, l'AfD si oppone alla tassazione più elevata per la classe agiata, al controllo degli affitti e a un aumento del salario minimo. Wagenknecht considera l'AfD fallimentare in questi aspetti, allineandosi più con i partiti come la CDU e il FDP nelle loro politiche.

Un'altra distinzione, secondo Wagenknecht, è sulla questione del "riarmo". L'AfD sostiene di raggiungere l'obiettivo della NATO di spendere il 2% del PIL per la difesa, considerandolo insufficiente. "Questa è una posizione che è molto lontana dalla nostra", ha concluso.

Le elezioni per i nuovi parlamenti regionali si terranno domenica in Turingia e Sassonia. In entrambe le regioni, l'AfD è in testa nei sondaggi, seguita dalla CDU e poi dal BSW.

Nonostante il suo rifiuto di formare una coalizione con l'AfD a causa della loro ideologia estremista, Wagenknecht riconosce la necessità di considerare le loro proposte legislative durante le prossime elezioni al Landtag in Turingia e Sassonia. Evidenzia l'importanza di non respingere ingiustamente le loro proposte per evitare di rafforzare la posizione del partito.

