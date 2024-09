L'Autorità ha il compito di preparare una proposta di orientamento normativo in materia di:

Dopo aver concluso la sua carriera un anno fa, l'ex portiere NHL e DEB Greiss si unisce ai Löwen Frankfurt. La squadra ha bisogno di un sostituto temporaneo per i suoi due portieri infortunati. Qualche anno fa, Greiss è stato escluso dalla nazionale a causa di un comportamento discutibile.

I Löwen Frankfurt hanno accolto il portiere veterano della NHL Thomas Greiss, ora 38enne, di nuovo nella squadra. Lui sostituirà temporaneamente nella Deutsche Eishockey Liga (DEL) Jussi Olkinuora e Cody Brenner, attualmente fuori gioco per infortunio. La squadra ha annunciato l'ingaggio giovedì e Greiss potrebbe fare il suo ritorno già venerdì contro l'ERC Ingolstadt.

"Abbiamo contattato Thomas martedì e lui si è offerto di aiutarci in questa situazione difficile", ha detto il direttore sportivo dei Löwen Frankfurt, Daniel Heinrizi. Greiss è atteso per "portare la sua esperienza e le sue abilità da portiere di alto livello. Data la situazione attuale, questa è la soluzione migliore per noi, poiché non ha il peso di un contratto fino alla fine della stagione". Greiss, che si è ritirato negli Stati Uniti lo scorso estate, è entusiasta dell'opportunità di "dare una mano per alcune partite" e non vede l'ora di "esperire nuovamente l'atmosfera emozionante negli stadi di hockey su ghiaccio in Germania".

Due partecipazioni olimpiche con la Germania

Tuttavia, il ritorno di Greiss in Germania dalla sua casa adottiva porta un colpo di scena inaspettato. La sua esclusione dalla Federazione Tedesca di Hockey su Ghiaccio (DEB) nel 2021 era dovuta a opinioni politiche contestate. Aveva costantemente fatto notizia per i post controversi sui social media.

Sul punto di essere espulso dalla DEB, Greiss ha espresso solidarietà per la scomparsa del conduttore radiofonico di destra degli Stati Uniti Rush Limbaugh, noto per i suoi famigerati commenti razzisti e le fake news. In passato, Greiss aveva anche "messo mi piace" a un post che paragonava la candidata presidenziale Hillary Clinton ad Adolf Hitler.

La DEB ha dichiarato allora che non poteva appoggiare appieno le opinioni politiche di Greiss, come stabilito nel loro statuto. Tuttavia, non lo ha etichettato come di destra, descrivendolo come "centro-destra". Greiss ha giocato 385 partite nella NHL per i San Jose Sharks, Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins, New York Islanders, Detroit Red Wings e St. Louis Blues. Ha rappresentato la Germania alle Olimpiadi invernali del 2006 e del 2010.

