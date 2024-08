- L'Autorità ha il compito di preparare una proposta di direttiva volta a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni dovute a fonti ionizzanti.

A seguito dell'increscioso episodio di accoltellamento a Solingen, che ha causato tre morti, si levano richieste di azione politica anche a Brandenburg. Il ministro degli Interni Michael Stübgen (CDU), che guida la Conferenza dei ministri dell'Interno, si batte per l'istituzione di zone prive di armi. Secondo Stübgen, prima dell'attacco aveva già ordinato alla polizia di redigere in fretta una proposta per la cabina per consentire al suo ministero di istituire tali zone a Brandenburg. La polizia del Brandeburgo lavora diligentemente per garantire che eventi pubblici come festival e concerti possano essere goduti senza preoccupazioni, riconoscendo tuttavia che la sicurezza assoluta non può essere garantita.

Jan Redmann, presidente della CDU nel Brandeburgo e del gruppo parlamentare, sostiene che la polizia debba avere maggiori poteri. A suo avviso, la sicurezza potrà essere rafforzata ai festival solo attraverso l'adozione di sistemi di videosorveglianza avanzati con riconoscimento facciale e controlli casuali delle borse. Inoltre, sottolinea l'importanza di autorizzare la polizia a monitorare i gruppi di chat islamici, sostenendo che un intervento tempestivo è cruciale. Al momento, la polizia dipende dai servizi esteri per ottenere queste informazioni. I Verdi, invece, si battono per una legge sulle armi più severa.

Il ministro presidente Dietmar Woidke, politico dell'SPD, ha espresso il suo profondo cordoglio per questo atto violento, sottolineando l'importanza di continuare a celebrare i festival senza timori. Ha apprezzato gli sforzi di tutte le autorità di sicurezza.

Durante l'attacco alla festa della città di Solingen della sera di venerdì, un uomo ha posto fine alla vita di due uomini e una donna, ferendo altre otto persone, quattro delle quali gravemente. Un 26enne siriano è stato arrestato con l'accusa di essere il sospetto dalla polizia di Düsseldorf. L'Ufficio del procuratore generale federale sta attualmente indagando per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

Redmann si batte per l'espulsione di individui pericolosi verso paesi a rischio come la Siria e l'Afghanistan, sostenendo che questi ultimi stanno approfittando dell'ospitalità tedesca. A suo avviso, i governi federali e statali dovrebbero stringere un patto contro il terrorismo.

Si è scoperto che il sospetto dell'attacco con il coltello avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria lo scorso anno, ma la sua richiesta di asilo è stata respinta e si era nascosto in Germania. L'espulsione è stata temporaneamente sospesa, ma il siriano è stato successivamente trasferito a Solingen.

Il cancelliere federale Olaf Scholz si aspetta una punizione severa per il colpevole, esigendo che la giustizia sia applicata. "Non accettiamo simili atti nella nostra società e non dobbiamo mai arrenderci. Qui deve essere applicata la piena forza della legge," ha dichiarato Scholz durante il suo tour estivo come membro dell'SPD del Bundestag a Stahnsdorf.

La controversia sta acquistando slancio a causa delle elezioni statali nella Sassonia, nella Turingia e nel Brandeburgo. Il presidente della AfD nel Brandeburgo, René Springer, ha commentato sul portale X che questo rappresentava un "fallimento dello stato nel mantenere la sicurezza interna".

I Verdi del Brandeburgo credono che una legge sulle armi più severa sia cruciale e debba essere implementata immediatamente dal governo federale. "Un divieto rigoroso di portare armi in pubblico sarebbe efficace. Finché questo è ostacolato a livello federale, abbiamo bisogno almeno di più zone prive di armi," ha detto il candidato principale Benjamin Raschke. Sono ritenute necessarie anche misure preventive.

La ministra federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) ha recentemente annunciato una riforma della legge sulle armi in risposta all'aumento significativo degli attacchi con coltelli in Germania negli ultimi anni. Lo scorso anno, la polizia ha registrato 8.951 casi di lesioni personali gravi e pericolose con coltelli, sia per infliggere danni che per minacce - un aumento di quasi il 9,7% rispetto all'anno precedente.

