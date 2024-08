Elezioni Nazionali 2025 - L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di regolamento volta a tutelare i lavoratori dalle minacce derivanti dall'esposizione alle radiazioni di natura ionizzante.

La leader dei Verdi Katharina Dröge si dice aperta a una partnership di coalizione dopo le elezioni federali del 2025. "È ovvio che le cose non possono continuare come sono in qualsiasi futuro governo", ha detto alla Süddeutsche Zeitung (SZ). "Considereremo attentamente quale coalizione uniremo dopo le prossime elezioni federali". Il rispetto reciproco, la fiducia, l'impegno e la camaraderie sarebbero essenziali per la collaborazione partecipativa.

"Teniamo tutte le opzioni sul tavolo", ha dichiarato Dröge. "Questo potrebbe anche coinvolgere l'FDP e l'SPD. Ma diverse partnership e coalizioni sono anche possibili - anche con la CDU". I responsabili del partito dei Verdi dovrebbero essere aperti a questo "perché remains to be seen come una maggioranza può formarsi nelle elezioni", ha riconosciuto la leader dei Verdi.

Nouripour: "Niente è off-limits"

Il leader dei Verdi Omid Nouripour ha anche indicato la sua apertura a partnership alternative. "Dobbiamo essere aperti dopo le elezioni, naturalmente, niente è off-limits", ha detto alla SZ. "Anche perché l'evoluzione del paesaggio politico rende più probabili i partenariati a tre partiti. Tuttavia, tutti devono essere disposti a sostenere la responsabilità che assumono e non continuare a rivedere le decisioni passate".

Di recente, i partiti del semaforo erano stati coinvolti in discussioni difficili sul bilancio del 2025. Non c'è ancora un consenso tra SPD, Verdi e FDP su questioni come la sicurezza di base per i bambini, il tetto del debito o il reddito di cittadinanza.

Habeck avverte contro l'esaurimento della coalizione del semaforo

Date le sentimenti negativi persistenti, il Vice Cancelliere Robert Habeck ha avvertito i partiti del semaforo contro il rischio di mettere a repentaglio la durata della coalizione. "Bighellonare con una chiamata anticipata alle elezioni non è appropriato", ha rimproverato il politico verde ai giornali del gruppo Funke. La Costituzione tedesca prevede un Bundestag per un mandato di quattro anni.

"Di conseguenza: possiamo e dobbiamo fare ciò che le persone si aspettano giustamente da noi: svolgere i nostri compiti. Proprio come milioni di persone svolgono il loro lavoro, dobbiamo farlo con vigore, concentrazione e la volontà di successo", ha sostenuto Habeck.

Guardando avanti alle elezioni federali del 2025 e alle potenziali partnership, il Ministro federale dell'Economia non è entrato nei dettagli. "Nessuno può prevedere l'esito politico di settembre 2025", ha chiarito Habeck.

Ha anche lasciato la porta aperta per diventare il candidato cancelliere dei Verdi. "Si tratta di decidere il tipo di paese a cui aspiriamo. Poi, chiunque sia adatto al ruolo di Cancelliere federale emergerà", ha osservato. "Sono eletto per quattro anni come ministro. La campagna elettorale si svolgerà al momento opportuno".

