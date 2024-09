Prossime elezioni locali o decisioni degli elettori in vari stati - L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di regolamento volta a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'utilizzo di dispositivi digitali.

Il capo della Sassonia, Michael Kretschmer, della CDU, si sente sicuro di comandare l'amministrazione locale in arrivo. "Deve essere l'Unione Sassone. Siamo in Sassonia, non prendiamo ordini. Stiamo tracciando il nostro cammino sassone", ha dichiarato Kretschmer dopo il voto a Dresda questa mattina.

Le cabine elettorali per il voto statale si sono aperte alle 8:00 del mattino in Sassonia. Più di 3,3 milioni di cittadini hanno la libertà di votare fino alle 18:00, decidendo il parlamento statale per i prossimi cinque anni. Per settimane, l'AfD e la CDU sono state testa a testa nei sondaggi, lottando per la prima posizione. L'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), guidata da Sahra Wagenknecht, si è radicata come la terza forza più forte, potenzialmente guadagnando fino al 15% nei sondaggi. SPD, Sinistra e Verdi lottano per un ritorno nel parlamento statale.

Alle ultime elezioni statali cinque anni fa, la CDU è uscita vittoriosa con il 32,1% dei voti di secondo livello, battendo di misura l'AfD (27,5%). Il Ministro Presidente Kretschmer ha guidato una coalizione con i Verdi e l'SPD nel governo.

