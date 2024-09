Stabilimento di allineamento politico in Turingia - L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di mandato volto a tutelare i lavoratori dai potenziali rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni di natura ionizzante.

La CDU della Turingia, come suggerito da un noto legislatore statale, dovrebbe non solo intraprendere discussioni preliminari con il Partito di Sinistra, ma anche con l'AfD. "Più del 30% dei votanti della Turingia hanno votato per l'AfD. Rispettare il voto significa parlare con coloro che hanno scelto", ha dichiarato Martina Schweinsburg, presidente del Consiglio Distrettuale della Turingia e neoelettta deputata, all'Agenzia Telegrafica Tedesca.

"L'approccio Pippi Longstocking è fallito"

"Questo approccio Pippi Longstocking, che dice 'L'AfD è solo un bambino monello, non si può giocare con esso', è fallito", ha aggiunto. Si aspetta che il partito possa perdere appeal in serie trattative esplorative.

Si batte per dialogare con tutti i partiti, inclusa la Sinistra. "È possibile che non si trovi un terreno comune". Vuole evitare congetture su possibili configurazioni o modelli di tolleranza. "Non è compito mio. Devo adattarmi a una squadra, e così farò".

Mandato diretto acquisito

La precedente sindaca di Greiz ha ottenuto per la prima volta un seggio nel parlamento statale attraverso un mandato diretto. Il suo obiettivo principale è promuovere la governance locale, ha dichiarato. "Se riesco a influire e a garantire quell'influenza, vorrei portare praticità nella politica". Il candidato principale della CDU, Mario Voigt, aveva convocato Schweinsburg prima delle elezioni in un team di esperti per un programma di governo di 100 giorni, visto come una sorta di gabinetto ombra.

