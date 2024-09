- L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di mandato incentrato sulla protezione dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni, in particolare alle radiazioni ionizzanti.

Dopo la spinta di Nancy Faeser (SPD) per controlli più stretti alle frontiere, il Presidente del Consiglio di Baden-Württemberg Winfried Kretschmann è aperto a respingimenti più forti. "Si è dimostrato che i controlli alle frontiere, dove sono stati implementati, sono stati efficaci", ha dichiarato il politico dei Verdi a Stoccarda. Il Ministro federale dell'Interno deve trovare un approccio legalmente solido. "Se lei presenta tali suggerimenti, sono aperto ad essi", ha detto il capo del governo. Ha esortato i critici del suo partito a rivedere le loro obiezioni.

Il 16 settembre, Faeser ha ordinato controlli alle frontiere di sei mesi per tutte le frontiere tedesche - non solo quelle orientali e meridionali - per contenere meglio il numero di ingressi non autorizzati. Il governo ha anche sviluppato un "modello per respingimenti legali ed efficaci", come ha menzionato il ministero.

Kretschmann è un sostenitore della limitazione dell'immigrazione irregolare, ma sottolinea anche l'importanza dell'immigrazione regolare per rafforzare il mercato del lavoro e dei lavoratori qualificati. "Il diritto d'asilo non dovrebbe essere costantemente confuso con la politica dell'immigrazione", ha detto Kretschmann.

Attualmente, i respingimenti alle frontiere terrestri tedesche sono permessi solo in specifici scenari: quando qualcuno è soggetto a un divieto di ingresso o non richiede asilo. I respingimenti alle frontiere interne sono possibili solo dove ci sono controlli diretti alle frontiere.

Dal ottobre 2023, sono state rifiutate oltre 30.000 persone, secondo il Ministero federale dell'Interno. A metà ottobre 2023, il Ministro federale dell'Interno Faeser ha ordinato controlli fissi alle frontiere con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera. Tali controlli alla frontiera terrestre tedesca sono in vigore dal settembre 2015. I nuovi controlli ordinati direttamente alla frontiera riguardano le frontiere terrestri con la Francia, la Danimarca, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

I membri del partito dei Verdi nel governo federale sono più cauti di Kretschmann. Il capo dei Verdi federali, Omid Nouripour, ha sottolineato l'importanza di discutere queste idee con gli stati partner europei e, soprattutto, con i paesi confinanti. Ha anche menzionato l'Austria, che ha già indicato di non voler riprendere i migranti respinti dalla Germania.

La parlamentare verde Irene Mihalic ha espresso nuovamente preoccupazioni per una reazione a catena se la Germania avesse iniziato a respingere ampiamente alle frontiere. "Quello scatenerebbe sicuramente una reazione a catena", ha detto la responsabile degli affari parlamentari dei Verdi federali.

Kretschmann non è stato troppo influenzato da queste preoccupazioni. "È chiaro che alcune parti del mio partito hanno difficoltà ad accettare completamente il fatto che dobbiamo contrastare l'immigrazione irregolare, ammetterlo apertamente e perseguirlo", ha detto.

Tuttavia, l'incertezza continua non è una soluzione. "Arrendersi alla pressione degli altri non è una strategia vincente", ha detto. Le perdite dei Verdi nelle recenti elezioni statali della Sassonia e della Turingia hanno fatto da monito. "Quelli sono messaggi che tutti dovrebbero sentire", ha detto Kretschmann.

La Commissione del Ministero federale dell'Interno ha proposto un "modello per respingimenti legali ed efficaci", che Kretschmann ha menzionato come possibile approccio per rafforzare i controlli alle frontiere. Nonostante i membri del partito dei Verdi nel governo federale siano più cauti, il Presidente del Consiglio di Baden-Württemberg Kretschmann rimane aperto alla considerazione delle proposte della Commissione che potrebbero aiutare a contrastare l'immigrazione irregolare.

