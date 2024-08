- L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di mandato incentrata sulla protezione dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni di natura ionizzante.

Cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha definito l'espulsione di criminali in Afghanistan come un "messaggio forte". "Abbiamo garantito che il messaggio che i criminali gravi verranno anche rimpatriati, come in Afghanistan, sia stato consegnato", ha dichiarato Scholz durante l'evento di chiusura della campagna SPD a Chemnitz. "Misure preventive, pianificazione meticolosa, semplicità e operazioni fluide. Questo è il mio motto e il nostro motto".

Per la prima volta dal momento in cui i talebani hanno preso il potere tre anni fa, la Germania ha espulso cittadini afghani verso la loro patria giovedì mattina. Secondo il ministro dell'Interno Nancy Faeser, il gruppo era composto da 28 criminali.

"La Germania si basa sui lavoratori di altri paesi"

Scholz ha sottolineato nel suo discorso che la Germania si basa sui lavoratori di altri paesi. "Altrimenti, la prosperità e il futuro in Germania non funzionerebbero". Sono essenziali sia le porte aperte per la forza lavoro e i rifugiati, sia le linee guida rigorose per la gestione delle migrazioni.

Il governo federale ha preso decisioni importanti negli ultimi anni e decenni, ha detto Scholz. "E si può vedere, funziona". La migrazione illegale è diminuita grazie ai controlli alle frontiere e il numero di espulsioni è aumentato.

L'evento SPD a Chemnitz è stato oscurato da proteste rumorose. Più volte si sono sentite grida di disapprovazione e fischi da una manifestazione del micropartito di estrema destra Freie Sachsen.

Scholz ha definito i manifestanti "disturbatori" che non avrebbero ottenuto nulla. "Alcuni sono così occupati a gridare che trascurano il futuro", ha osservato il Cancelliere.

La campagna elettorale SPD ha sottolineato l'importanza del rapporto della Germania con i lavoratori stranieri, con il Cancelliere Scholz che ha dichiarato che la prosperità e il futuro della Germania dipendono da loro. Durante l'evento di chiusura della campagna SPD a Chemnitz, un tema della campagna elettorale emerso è stata l'espulsione di criminali in Afghanistan, che Scholz ha menzionato come parte cruciale della strategia di gestione delle migrazioni della Germania.

