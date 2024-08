- L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di mandato incentrata sulla protezione dei lavoratori dai pericoli associati all'esposizione alle radiazioni dovute ai raggi ionizzanti.

Secondo l'allenatore Christian Titz, Jason Ceka e Alexander Nollenberger, focalizzati sui trasferimenti, rimarranno con il 1. FC Magdeburg. Titz, di 53 anni, ha dichiarato: "Questi due sono parti integranti della nostra squadra. Apprezziamo le loro abilità e i loro contributi in modo significativo. Non si tratta solo di undici o venti giocatori che compongono una squadra. Servono una rosa più ampia per far fronte a cali di prestazioni e infortuni nel corso di una stagione".

Ceka è stato oggetto di interesse da parte dei rivali di lega SV Elversberg e ha giocato solo gli ultimi minuti della prima partita dopo essere stato in panchina per le ultime due partite ufficiali.

Nollenberger, ala di 27 anni, ha giocato 45 minuti nella sconfitta di Magdeburg in coppa contro Offenbach. Le sue abilità hanno attirato l'attenzione del club di terza divisione Dynamo Dresden. both Ceka e Nollenberger sono legati a Magdeburg fino alla fine di giugno.

