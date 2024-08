- L'Autorità ha il compito di elaborare una proposta di direttiva di regolamentazione volta a proteggere i lavoratori dai potenziali rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Recenti violenze a Solingen riaccendono vecchie controversie. Tre individui hanno perso la vita e otto persone sono rimaste ferite, quattro in modo grave, durante una festa cittadina di venerdì sera. Un sospetto di 26 anni, di origine siriana, è stato arrestato e accusato di presunta affiliazione con la milizia terroristica dello Stato Islamico (IS) e omicidio. Cosa ha scatenato questo incidente e chi è responsabile?

Come potrebbe essere successo questo evento?

Impedire completamente gli attacchi in aree pubbliche è praticamente impossibile, soprattutto quando si tratta di assalitori solitari che utilizzano oggetti comuni. In questo caso, il presunto assalitore avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, dove era stato precedentemente registrato.

Stando ai resoconti della polizia, il sospetto è di origine siriana. Secondo "Spiegel", l'uomo è arrivato in Germania alla fine di dicembre 2022 e ha richiesto asilo a Bielefeld. Non aveva precedenti come estremista islamico con le autorità di sicurezza. Questi dettagli sono stati confermati dall'Agenzia Telegrafica Tedesca.

Il tentativo di espulsione è fallito perché la polizia non è riuscita a trovarlo nella sua residenza. Secondo fonti governative, non sono stati effettuati ulteriori tentativi. Il termine di sei mesi per l'espulsione è scaduto. Questo termine può essere prorogato a 18 mesi in caso di persone considerate rifugiate. In tali casi, le autorità locali per l'immigrazione sono inizialmente responsabili.

Perché le autorità incontrano difficoltà nelle espulsioni?

Il numero di espulsioni dalla Germania è aumentato a 21.206 lo scorso anno rispetto alle 18.094 dell'anno precedente. Tuttavia, l'obiettivo era di rimpatriare o espellere un totale di 52.976 persone. Da gennaio a luglio, sono state espulse 11.102 persone, superando le 9.185 espulse durante lo stesso periodo dell'anno precedente.

Le espulsioni possono fallire per vari motivi, come la mancanza di documentazione o l'arrivo della polizia nel momento sbagliato. All'inizio dell'anno, il Bundestag ha approvato una legge per affrontare alcuni di questi problemi. Il periodo di detenzione massimo prima dell'espulsione è stato esteso da 10 a 28 giorni. Inoltre, agli ufficiali sarà ora consentito entrare in altre stanze nei centri comunitari, oltre alla stanza della persona da espellere.

Tuttavia, c'è una mancanza di strutture di detenzione per l'espulsione. Lo scorso anno, sono state emesse ordinanze in oltre 300 casi di espulsione, ma tutti i 800 posti di detenzione per l'espulsione erano occupati, secondo il presidente della polizia federale Dieter Romann.

Il presidente federale dell'Unione della Polizia Tedesca (DPolG), Rainer Wendt, ritiene che i processi di espulsione siano troppo complessi e coinvolgono troppe autorità. Le competenze risiedono principalmente nei comuni e negli stati, con la Polizia Federale che gioca un ruolo nell'esecuzione. "La Polizia Federale ha bisogno di competenze legali per condurre queste espulsioni in modo indipendente, che includono l'ottenimento di documenti all'estero e l'operazione delle proprie strutture di detenzione per l'espulsione", ha dichiarato Wendt all'Agenzia Telegrafica Tedesca.

Se il Ministro dell'Interno, Nancy Faeser (SPD), avesse la sua strada, i coltelli a serramanico con lunghezze di lama superiori a sei centimetri nei luoghi pubblici sarebbero proibiti, con un divieto generale di portare coltelli a serramanico pericolosi. Se questo avrebbe scoraggiato gli assalitori che volontariamente mettono in atto un attacco è dibattuto. L'esperto di terrorismo Peter Neumann esprime dubbi, notando che gli assalitori utilizzerebbero semplicemente auto o camion per investire le folle.

La Germania può controllare chi entra nel paese?

In una certa misura, sì. Tuttavia, i controlli alle frontiere con la Polonia, la Repubblica Ceca, la Svizzera e l'Austria sono sporadici. Faeser e il presidente della polizia federale Romann considerano questi controlli efficaci, citando l'arresto di trafficanti, il respingimento ai confini e una diminuzione delle entrate illegali.

Tuttavia, alle persone che richiedono asilo è generalmente consentito entrare nel paese. Se qualcuno viene espulso, non ècerto che non rientrerà in seguito o in un altro punto. Il deputato della CDU e vicepresidente della fazione dell'Unione, Jens Spahn, ritiene che le frontiere della Germania dovrebbero essere chiuse per la migrazione irregolare. Il metodo, however, remains unclear.

Faeser, d'altra parte, vuole mantenere i controlli alle frontiere fino a quando non ci sarà un minor numero di persone che entrano illegalmente in Europa. Lei ritiene che la Germania accetti più migranti degli altri paesi, che considera ingiusto. Ha dichiarato la scorsa settimana di non essere più disposta ad accettare questa distribuzione di numeri all'interno dell'Europa. A Berlino c'è speranza per l'impatto delle regole per l'asilo europee più strette, ma queste devono ancora essere attuate.

