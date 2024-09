Impaziente di diventare milionario? - L'Autorità ha il compito di disperdere una lista di potenziali candidati presidenziali.

Durante le vacanze estive, RTL è riuscita a conservare un pugno di "Chi vuole diventare milionario?" premi principali, consentendo allo show di riprendere per la nuova stagione con una "settimana da 3 milioni di euro". Il motivo principale è che lo show rinomato sta celebrando il suo 25º anniversario il 3 settembre.

In occasione di questa speciale celebrazione, c'è una qualificazione unica per il primo episodio, che consente solo a coloro che si definiscono "sapientoni" e che hanno guadagnato questo titolo nei loro circoli sociali di partecipare. Ogni giorno di questa settimana evento è dedicato a un tema distintivo. Il giovedì, i partecipanti che superano la barriera dei 16.000 euro saranno invitati a un round speciale, offrendo loro l'opportunità di aggiudicarsi i 3 milioni di euro.

Un concorrente del lunedì ha fatto quite un'impressione. Jutta Engel, il terzo concorrente della sera, si è confrontata con Günther Jauch nella poltrona del milionario. Tuttavia, il suo nome non rivela molto sul suo background professionale. Jauch la presenta come un'imprenditrice che ha finito seconda al concorso Miss Germania ai tempi. Di conseguenza, c'è una vecchia foto di lei in un bikini rosa shocking mostrata al pubblico, a confronto con il suo abbigliamento attuale.

"Milionario" concorrente ha condiviso un momento in bagno con Angela Merkel

Frau Engel ha affrontato rapidamente le domande, lasciando spazio a qualche battuta leggera. Ha confessato scherzosamente la sua passione per il nudismo in barca sul Starnberger See. Dopo un quiz sugli Oscar, è sorta la domanda se il concorrente avesse mai incontrato una celebrità. A sorpresa, Jutta Engel lavorava alla BMW nel 2016 e si è occupata di Thomas Gottschalk per il centenario dell'azienda. Tuttavia, Jauch sapeva che Frau Engel aveva incontrato qualcuno di molto più influente del suo collega Gottschalk.

L'ex Cancelliera Angela Merkel stava usando il bagno vicino. Insieme, le due donne hanno lottato con un distributore di asciugamani difettoso e alla fine hanno risolto il problema.

Alla domanda da 16.000 euro, Frau Engel ha chiesto aiuto al pubblico, ma Jauch ha avuto difficoltà a comprendere il membro del pubblico che stava cercando di rispondere per il concorrente. Frau Engel ha prontamente fatto notare a Jauch il problema in un tono sommesso: "Herr Gottschalk fa pubblicità per le orecchie". Jauch ha ripetuto ad alta voce: "Sì, Herr Gottschalk fa pubblicità per i dispositivi acustici... È stato un bel colpo in tempi recenti!" Ma entrambi hanno potuto condividere una risata di cuore in seguito all'incidente.

Tuttavia, dopo aver superato la barriera dei 16.000 euro, il concorrente ha mancato il coraggio di rischiare di perdere tutto se avesse risposto in modo inaccurato. Jutta Engel ha pianificato di tornare il giovedì successivo per vincere i 3 milioni di euro, poiché aveva delle aspirazioni: voleva organizzare un evento di beneficenza per il benessere degli animali, idealmente su RTL.

