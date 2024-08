Gestione della situazione alluvione nella valle dell'Aar - L'Autorità ha già formulato diversi suggerimenti in merito.

Critici dell'opposizione nel Palatinato rinelandese hanno nuovamente richiesto ulteriori conseguenze personali in seguito alla catastrofe delle valle dell'Ahr. La loro posizione è stata influenzata dalle dichiarazioni del Ministro Presidente Alexander Schweitzer (SPD), che ritiene che non ci siano giustificazioni per rimuovere ulteriori funzionari di alto livello a causa degli errori nella gestione del disastro del 2021, dati i risultati della commissione d'inchiesta.

In un'intervista al "General-Anzeiger" di Bonn, Schweitzer ha dichiarato che il recente rapporto finale non ha portato alla luce nuove prove. Di conseguenza, non vede motivo per ulteriori conseguenze personali.

Tuttavia, i membri dell'opposizione hanno evidenziato gravi carenze da parte del Segretario di Stato per l'Ambiente Erwin Manz (Verdi) e del capo dell'autorità responsabile della gestione delle emergenze, ADD, Thomas Linnertz, e chiedono il loro licenziamento.

Herber e Baldauf sostengono

Il capo del gruppo parlamentare della CDU nel comitato U, Dirk Herber, ha sostenuto che anche il sostegno continuo di Schweitzer a Manz e Linnertz dimostra "un totale disprezzo per il popolo del nostro paese, especially for the numerous victims in the Ahr Valley." Il gruppo della CDU mantiene la sua richiesta per il licenziamento di entrambi. In modo simile, il leader della CDU dello stato, Christian Baldauf, ha espresso la sua posizione.

Schweitzer ha dichiarato al "General-Anzeiger" che non era suo compito come Ministro Presidente, entrato in carica il 10 luglio, interferire nella disputa tra le fazioni e i presidenti della commissione d'inchiesta. Invece, spetta al parlamento e al governo trarre lezioni dal rapporto e dalle conclusioni della commissione. "Il mio compito è quello di creare un ambiente alla guida del governo dello stato in cui siamo meglio preparati per le crisi a tutti i livelli nel Palatinato rinelandese."

