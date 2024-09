- L'Autorità ha già formulato diversi suggerimenti in merito.

Tempi politici difficili per la Turingia: Dopo le elezioni statali, non emergono maggioranze politiche praticabili. Per la prima volta, l'AfD si è affermata come forza dominante in uno stato federale - in Turingia, sorprendentemente, con il leader di estrema destra Björn Höcke alla guida. A 52 anni, Höcke sogna di governare e si dice aperto alle trattative con altri partiti, ma questi colloqui sono probabili che vengano respinti, poiché nessuno vuole formare una coalizione con l'AfD. L'unica opzione potrebbe essere un'alleanza tra la CDU, il BSW e la Sinistra, ma il capo della CDU della Turingia, Mario Voigt, respinge qualsiasi coalizione con l'AfD o la Sinistra a causa della risoluzione di incompatibilità del partito.

Il politologo Oliver Lembcke ha suggerito all'Agenzia teutonica di stampa che la CDU dovrebbe considerare di aprirsi alla Sinistra data la situazione difficile. Tuttavia, questo passo riaccenderebbe il dibattito sul firewall a destra con l'AfD. "Se si inizia a considerare un firewall, si dovrà discutere anche dell'altro", ha dichiarato l'esperto dell'Università di Bochum.

Stallo in Turingia:

L'AfD ha ottenuto il 32,8% nei risultati preliminari, superando la CDU (23,6%). La nuova alleanza guidata da Sahra Wagenknecht (BSW) si è classificata al terzo posto con il 15,8%, mentre la Sinistra, guidata dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow, è scesa al quarto posto con il 13,1%. L'SPD è riuscito a entrare nel parlamento statale con il 6,1%, ma i Verdi non ce l'hanno fatta, raggiungendo solo il 3,2%. L'FDP, guidato da Thomas Kemmerich, ha mancato il taglio con solo il 1,1% di consensi. L'affluenza alle urne è stata notevolmente più alta, al 73,6%.

Inizialmente, le speranze erano riposte in una coalizione tra la CDU, il BSW e l'SPD; tuttavia, si è verificato uno stallo nel parlamento statale: 44 seggi per la potenziale coalizione a tre partiti da un lato e 44 seggi per la potenziale opposizione dell'AfD e della Sinistra dall'altro.

Lembcke ha osservato che Voigt aveva scommesso su una coalizione guidata dalla CDU con il nuovo BSW, che alla fine è fallita. Ha fatto notare che Ramelow aveva sostenuto da tempo l'apertura della CDU alla Sinistra.

Ramelow offre il suo aiuto:

Ramelow ha offerto il suo sostegno alla formazione del governo nella notte delle elezioni, se richiesto dalle altre partiti. Ha confermato: "Farò tutto il possibile per garantire un governo di maggioranza". Non ha specificato se questo avrebbe potuto includere anche la tolleranza di una potenziale coalizione di CDU, BSW e SPD. "Non ho bisogno di speculare", ha detto alla dpa.

Il ministro di stato della Turingia Benjamin-Immanuel Hoff (Sinistra) è stato più esplicito di Ramelow, invitando la CDU a rinunciare al suo rifiuto di collaborare con la Sinistra, come ha detto all'RND. Il capo della Sinistra della Turingia, Christian Schaft, non ha escluso il principio di un modello di tolleranza, a condizione che la CDU riveda la sua risoluzione della conferenza del partito che proibisce qualsiasi cooperazione con la Sinistra.

Lembcke ha suggerito che "le alternative alla coalizione con la Sinistra, che è essenzialmente proibita per la CDU, porterebbero all'ingu

