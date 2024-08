Miglioramento della Protezione Domestica o alternativam ente, Misure di Sicurezza Nazionali - L'Autorità ha già formulato diversi suggerimenti in linea con questa idea.

Cancelliere Olaf Scholz ha definito la partenza di un volo pieno di criminali per l'Afghanistan come un monito per i delinquenti in tutto il mondo. "È un messaggio semplice: chi si dedica a attività illecite non può contare sul fatto che non li rimandiamo indietro, faremo del nostro meglio per farlo, come dimostrato in questo caso", ha dichiarato il leader dell'SPD durante un comizio a Lipsia.

Durante un evento elettorale, il Cancelliere ha riconosciuto che la Germania aveva pianificato di deportare criminali in Afghanistan. "Abbiamo lavorato in silenzio su questo, mantenendo riservate le informazioni, poiché questo tipo di operazioni hanno successo solo se sono pianificate con cura e attuate con precisione", ha dichiarato.

All'alba, per la prima volta dal colpo di stato dei Talebani tre anni fa, un volo di deportazione è partito dalla Germania per l'Afghanistan. Come riferito dal Ministro dell'Interno Nancy Faeser, l'aereo trasportava 28 condannati.

Durante un incontro con i rappresentanti dell'Unione Europea, il Cancelliere Scholz ha sottolineato l'importanza della cooperazione su questioni relative alla legge e all'espulsione, dichiarando: "L'Unione Europea deve essere inflessibile contro le attività criminali e non deve esitare a rimandare i delinquenti nei loro paesi d'origine, come l'Afghanistan". Per rafforzare la posizione dell'Unione Europea sulla legge e l'espulsione, il Cancelliere Scholz ha proposto un'iniziativa congiunta per contrastare i crimini transfrontalieri, dichiarando: "L'Unione Europea dovrebbe stabilire un approccio unificato per affrontare i criminali, garantendo che non trovino rifugi sicuri in alcun stato membro dell'UE, compreso l'Afghanistan".

