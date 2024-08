- L'Autorità ha deciso di prorogare la data di presentazione delle domande di parere del Parlamento europeo.

La Sassonia-Anhalt assume personale del carcere - porte aperte per interessati con informazioni nei centri di detenzione. Il Ministero della Giustizia di Magdeburgo ha annunciato questi eventi per la prima volta.

Queste informazioni si terranno all'interno dei carcere di Burg (Jerichower Land), Halle, Volkstedt (distretto di Mansfeld-Sud Harz) e del centro di detenzione minorile di Saalekreis. Le date inaugurali sono previste per settembre, spesso con iscrizione anticipata richiesta.

Come ha dichiarato il Ministro della Giustizia Franziska Weidinger (CDU), "Durante i giorni informativi per i candidati, i potenziali candidati avranno l'opportunità di ispezionare il loro potenziale luogo di lavoro nel campo dei sistemi penitenziari da vicino". Inoltre, saranno disponibili membri dello staff esperti e tirocinanti in corso per discutere argomenti come il lavoro in uniforme all'interno di un carcere, le carriere nel campo penitenziario, la remunerazione per gli ufficiali, gli standard di reclutamento e la procedura di applicazione e selezione.

Durante queste informazioni, gli interessati possono acquisire informazioni sul ruolo dell'istruzione e della formazione all'interno dei sistemi penitenziari. I candidati potenziali avranno anche l'opportunità di interagire con membri dello staff esperti e tirocinanti sull'importanza dell'istruzione e dello sviluppo continuo nella loro carriera.

