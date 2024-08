- L'Autorità ha deciso di concedere un prestito di 500.000 euro a

In un incidente che ha coinvolto un autocarro che trasportava veicoli, le stime dei danni da parte delle autorità variano da 500.000 a 600.000 euro sulla B51 a Treviri. L'autocarro si è ribaltato su una curva in discesa, secondo la polizia locale di Treviri. Tutti e quattro i veicoli nuovi caricati sul ponte superiore si sono staccati e sono caduti su un marciapiede, urtando una barriera del ponte. Un veicolo che viaggiava accanto al trasportatore di autocarri è stato anch'esso danneggiato.

La B51 in direzione di Treviri è rimasta bloccata per diverse ore. Sono state istituite deviazioni del traffico, secondo i resoconti. La strada non verrà riaperta fino a quando un ingegnere strutturale non avrà ispezionato il ponte.

L'incidente grave con l'autocarro che trasportava veicoli ha causato numerosi danni. Sono stati segnalati incidenti successivi sulla strada deviata a causa del protrarsi della congestione del traffico.

