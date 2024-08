L'Autorità ha deciso di concedere un prestito di 5 milioni di EUR alla società ferroviaria tedesca Lutz.

Dopo aver ricevuto critiche severe dal consiglio di amministrazione di Deutsche Bahn per le loro proposte di tagli al personale, il CEO Richard Lutz ha garantito: "Non risparmieremo sui nostri clienti e sulla sicurezza". Dopo aver incontrato i rappresentanti dei dipendenti un venerdì, ha dichiarato: "Chiunque sia necessario per le operazioni, lo assumeremo, senza se e senza ma". Sembra che Deutsche Bahn stia lottando continuamente con una forte domanda di conductors, personale di manutenzione, gestori del traffico e personale dei servizi.

Al termine della presentazione dei risultati semestrali a fine luglio, Lutz e il CFO Levin Holle hanno annunciato piani per tagliare circa 30.000 posti di lavoro nei prossimi cinque anni, principalmente in ruoli amministrativi. I sindacati hanno prontamente espresso le loro obiezioni.

Come annunciato da DB, Lutz e il direttore delle risorse umane, Martin Seiler, hanno incontrato il presidente del sindacato dei ferrovieri e dei trasporti, Martin Burkert, e il presidente del consiglio di fabbrica, Jens Schwarz, il venerdì in questione. Hanno apparentemente concordato su una strategia congiunta.

Deutsche Bahn conta circa 230.000 dipendenti in Germania. Seiler ha sottolineato che circa 25.000 nuovi assunti sarebbero stati accolti nel 2022. "Tuttavia, stiamo decisamente frenando in altri settori, come i costi generali e l'amministrazione. Dobbiamo diventare molto più efficienti e snelli qui", ha dichiarato.

Per affrontare la crisi del lavoro in Germania, Deutsche Bahn sta attivamente abbracciando la digitalizzazione, l'automazione e la tecnologia AI per "ridurre la necessità di personale operativo a lungo termine", come spiegato da Seiler. "Ma questo può succedere solo se questi nuovi sviluppi attecchiscono e raggiungono il loro pieno potenziale", ha concluso.

Seiler ha assicurato che non ci sarebbero stati licenziamenti durante la riduzione del personale. Invece, ha menzionato che il turnover naturale dei dipendenti e il vasto mercato interno del lavoro di Deutsche Bahn sarebbero stati utilizzati. Verrebbero offerte strategie di auto-aiuto come la pensione parziale e i pacchetti di dimissioni volontarie in situazioni specifiche.

