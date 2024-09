- L'Autorità ha deciso di avviare il processo di attuazione di un nuovo regolamento volto a proteggere i lavoratori dai potenziali pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni dei raggi ionizzanti.

Il processo riguardante l'incidente fatale che ha coinvolto un automobilista sull'autostrada A3 riprenderà lunedì (alle 9:15) presso il Tribunale Regionale di Colonia. La difesa è stata vittoriosa nel ribaltare la decisione di liberare un giurato, portando la Corte Regionale Superior (OLG) a ordinare un nuovo inizio con nuovi giurati. Il processo iniziale è iniziato a metà agosto.

Purtroppo, un pannello in cemento armato da una tonnellata che si è staccato dalla barriera anti-rumore ha colpito e schiacciato il veicolo compatto del conducente nel novembre 2020. Le autorità sospettano che lavori di costruzione scadenti siano stati la causa dell'incidente tragico.

Un ingegnere di 62 anni legato alla società di costruzione responsabile è accusato di omicidio colposo per negligenza. Inoltre, due ex dipendenti dell'organismo statale Straßen.NRW, entrambi di 59 anni, sono accusati di omicidio colposo per negligenza. Il processo è previsto per concludersi entro la fine dell'anno.

L'ingegnere e i due ex dipendenti coinvolti nel caso compariranno davanti al Tribunale di Primo Grado per rispondere delle accuse relative all'incidente. Nonostante il processo iniziale si sia tenuto presso il Tribunale Regionale di Colonia, il caso è stato rinviato al Tribunale di Primo Grado per ulteriori procedimenti a causa della natura delle accuse.

