Lo scorso anno, il Servizio Medico in Baden-Württemberg ha scoperto 270 casi di errori medici che hanno causato danni ai pazienti. Su 1.324 potenziali problemi indagati nella regione sud-ovest, hanno confermato un errore che ha causato danni in circa il 20% dei casi.

Dodici persone hanno perso la vita a causa di questi errori, secondo il rapporto del Servizio Medico. Rispetto al 2022, ci sono stati nove casi del genere, e nel 2021 ce n'erano 14.

Cinque Percento di Errori, Nessun Danno

In cinque percento dei casi esaminati, è stato effettivamente trovato un errore medico, ma il paziente non ha subito danni. In quasi il cinque percento in più, è rimasto incerto se i problemi di salute del paziente fossero dovuti all'errore. Tuttavia, più di sette casi su dieci non hanno mostrato segni di errore medico.

Gli Errori Sono Più Comuni Dopo la Chirurgia

I pazienti hanno segnalato questi errori più frequentemente dopo aver subito trattamenti o interventi chirurgici nel campo dell'ortopedia o della chirurgia traumatologica (25%). Circa il dieci percento dei casi sospetti riguardava i ginecologi e gli ostetrici. La dentisteria e la chirurgia viscerale seguivano da vicino, rispettivamente con l'8,4% e il 7% dei casi.

Tuttavia, gli esperti del Servizio Medico hanno chiarito che un alto numero di casi sospetti in un campo particolare non significa necessariamente che quel campo sia più sicuro. "I pazienti tendono a notare gli errori e a fare accuse più facilmente in determinati campi, il che porta a più accuse di errori chirurgici rispetto a quelli relativi alla somministrazione di medicinali", ha spiegato Thomas Rösel, medico capo del Servizio Medico in Baden-Württemberg.

Cos'è il Servizio Medico?

Il Servizio Medico in Baden-Württemberg, come dice il nome, è un servizio di consulenza e valutazione sociale e medica indipendente e professionale per l'assicurazione sanitaria e la cura a lungo termine statale. Le sue responsabilità includono la valutazione della qualità delle cure, il controllo della qualità dei servizi di assistenza infermieristica ambulatoriale e delle strutture di assistenza, la revisione della struttura degli ospedali e la tutela del paziente.

