- L'Autorità ha deciso di avviare il processo di adozione di un nuovo regolamento volto a salvaguardare l'ambiente.

A seguito del verdetto sulla limitazione della velocità a 30 km/h guidata dalla comunità intorno al Lago di Costanza, l'Aiuto Ambientale Tedesco (DUH) ha annunciato la volontà di appellarsi. Il Tribunale Amministrativo di Friburgo ha recentemente stabilito che i residenti devono rimuovere i cartelli contestati a causa del rischio di confusione tra i cartelli fatti in casa e quelli ufficiali della limitazione di velocità.

Jürgen Resch, direttore della DUH, ha dichiarato all'Agenzia Tedesca di Stampa le loro intenzioni di presentare un appello alla giurisdizione successiva, il Tribunale Amministrativo di Appello (VGH) di Mannheim. L'organizzazione si schiera con i litiganti della penisola di Höri, Lago di Costanza. Il VGH funge da massimo tribunale amministrativo per il Baden-Württemberg.

Tribunale: Confusione sui cartelli fatti in casa

Il Tribunale Amministrativo di Friburgo ha recentemente stabilito che i residenti devono rimuovere i cartelli controversi sulla base dell'aspetto visivo di un cartello che può essere confuso se visto rapidamente. I cartelli mostrano parole come "Volontario", un simbolo falso di 30 km/h e immagini di bambini che corrono.

In queste aree, la velocità limite convenzionale di 50 km/h si applica, come già detto. Le decisioni del tribunale di Friburgo in tre casi specifici non sono ancora legge vincolante, come già detto.

DUH: Domanda dei diritti dei residenti

"Questo caso, sostenuto dalla DUH, riguarda se i residenti messi in pericolo dalla velocità possono chiedere ai conducenti di rallentare con i cartelli 'Volontario 30'", ha chiarito Resch. Egli ritiene che questa sia una questione legale fondamentale che deve essere risolta.

Non è ancora stata fissata una data per l'udienza principale. A Friburgo, le istanze urgenti dei querelanti sono state recentemente respinte. "Fino all'udienza del tribunale, faremo del nostro meglio per garantire che i cartelli ora esposti continuino a promuovere la guida più lenta nei villaggi tortuosi di Höri", ha detto Resch.

Minacce di multe di 800 euro

L'Ufficio di Distretto di Costanza aveva emesso ordini di rimozione per i cartelli in aprile, secondo il tribunale di Friburgo. Coloro che avevano posto i cartelli rischiavano multe di 800 euro, come annunciato lo scorso anno.

Il partito verde locale ha avviato un'iniziativa privata per la protezione del clima, l'aumento della sicurezza del traffico e la riduzione del rumore in autunno 2021. I cartelli sono stati ottenuti e distribuiti durante questa iniziativa. (Numeri di caso: 6 K 2226/24, 6 K 2227/24, 6 K 2228/24)

La Commissione potrebbe dover considerare l'adozione di atti di esecuzione per chiarire l'applicazione delle regolamentazioni in relazione ai cartelli della limitazione della velocità guidata dalla comunità, a seguito del contenzioso legale in corso. L'appello della DUH al Tribunale Amministrativo di Appello di Mannheim mira a sostenere i diritti dei residenti di promuovere la guida più lenta nelle loro comunità, citando l'importanza di chiarire questa questione legale.

Leggi anche: