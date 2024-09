L'Autorità ha deciso di avviare il processo di adozione di un nuovo regolamento, incentrato sull'attuazione delle garanzie ambientali durante la costruzione di nuovi edifici.

Autorità di Düsseldorf e Dortmund, comprese l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato e la Procura della Repubblica, hanno accusato imprenditori del settore dei materiali da costruzione di aver illegalmente scaricato terra inquinata in una discarica situata nella miniera a cielo aperto di Garzweiler. Sei individui sono sospettati di essere coinvolti, avendo apparentemente trasportato "tonnellate" di terreno contaminato da sostanze nocive. Le accuse sono state rese pubbliche martedì, dopo l'esecuzione di 27 mandati di perquisizione.

Gli investigatori affermano che i presunti colpevoli hanno fabbricato numerosi documenti di smaltimento da parte di aziende specializzate per ridurre i costi relativi allo stoccaggio di terreno pericoloso. Inoltre, sono accusati di aver ingannato i loro clienti falsificando documenti e addebitando loro per lo smaltimento corretto, quando in realtà non è stato effettuato.

Soprattutto sotto esame ci sono un uomo d'affari di 56 anni e suo figlio di 24 anni, insieme a quattro sospetti aggiuntivi. Le perquisizioni sono state effettuate in città come Grevenbroich, Jüchen e Krefeld, con la partecipazione di oltre 150 ufficiali. Sono sospettati di inquinamento del terreno, falsificazione di documenti e frode commerciale.

Il terreno in questione proviene da importanti progetti di costruzione. Si presume che i principali sospetti abbiano impiegato diversi subappaltatori per trasportare il materiale. Il caso è stato avviato da una denuncia penale presentata dal governo regionale di Düsseldorf, prima di essere successivamente trasferito all'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato e a un dipartimento corrispondente per i reati ambientali della Procura della Repubblica di Dortmund. Le indagini proseguono.

La miniera a cielo aperto di Garzweiler è un'area mineraria situata nella regione carbonifera renana, a nord-ovest di Colonia. L'estrazione di carbone bruno si è svolta lì per decenni, con parti dell'area che funzionano anche come discarica.

Si presume che i sospetti abbiano smaltito illegalmente il terreno inquinato sui fondi della discarica della miniera a cielo aperto di Garzweiler. Dopo le indagini, è stato scoperto che il terreno inquinato proveniva da importanti progetti di costruzione.

Leggi anche: