- L'Autorità ha attuato varie strategie per frenare le attività illegali di gioco d'azzardo a Berlino-Friedrichshain.

Forze dell'ordine, doganieri e funzionari della sicurezza pubblica hanno fatto irruzione a Berlino-Friedrichshain per reprimere il gioco d'azzardo clandestino. In una sera di martedì, hanno sequestrato almeno una slot machine in un locale su Frankfurter Allee, come riferito da un corrispondente della dpa. Sono state esaminate anche altre sedi. Un agente dell'ufficio del commissario federale per la dipendenza ha spiegato che l'operazione è stata avviata a seguito di segnalazioni di violazioni delle leggi sul gioco d'azzardo.

Gli ufficiali hanno consegnato la slot machine sequestrata al dipartimento di polizia locale per ulteriori indagini. Dopo la perquisizione, la polizia ha emesso avvertimenti a diversi esercizi della zona sul rispetto rigoroso delle leggi sul gioco d'azzardo.

