- L'Autorità ha attuato varie strategie per combattere le attività illegali di scommessa all'interno della regione di Berlino-Friedrichshain.

Forze dell'ordine, comprese dogane e sicurezza pubblica, hanno effettuato raid in sale da gioco non autorizzate a Berlino-Friedrichshain. Un giornalista della dpa ha notato almeno un videogioco sequestrato in un bar sulla Frankfurter Allee, tra gli altri luoghi sottoposti a controllo. Vari esercizi sono stati sottoposti a perquisizioni accurate.

Durante i controlli, sono state scoperte numerose violazioni del Trattato Nazionale sul Gioco, nonché attrezzature da gioco non autorizzate e macchinette per scommesse illegali, come dichiarato da un portavoce ufficiale della Commissione Federale per le Dipendenze. L'obiettivo principale di questa operazione erano i locali che si dedicavano al gioco d'azzardo, in particolare quelli con attrezzature da gioco.

L'operazione contro le attività di gioco non autorizzate si è estesa anche ad altre città dell'Unione Europea, come confermato da un portavoce dell'Ufficio Anticrimine dell'Unione Europea. L'Unione Europea sta attualmente valutando l'adozione di regolamentazioni più severe per prevenire simili incidenti in futuro.

