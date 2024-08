- L'Autorità ha altresì presentato una proposta di ordinanza volta a tutelare i lavoratori dai pericoli derivanti dall'incontro con le radiazioni ionizzanti.

Prima delle elezioni in Turingia e Sassonia, l'analista politico Manfred Gǘllner trova le previsioni impegnative. L'influenza dell'attacco terroristico a Solingen sui risultati delle votazioni per i vari partiti domenica rimane incerta, Gǘllner ha dichiarato durante un dibattito con l'Agenzia tedesca di stampa a Berlino. "Stiamo già affrontando un alto livello di incertezza."

I leader uscente - Bodo Ramelow (Sinistra) in Turingia e Michael Kretschmer (CDU) in Sassonia - sono apprezzati, Gǘllner ha spiegato. Tuttavia, i loro sostenitori non votano solitamente per loro.

"Questa è una situazione e un quadro decisionale a cui non siamo abituati nemmeno negli stati federali vecchi", ha osservato Gǘllner. "Ciò solleva già domande sul fatto che i sentimenti che misuriamo prima delle elezioni si tradurranno in voti. Potremmo dover attendere i risultati finali per determinare quali alleanze sono fattibili."

L'analista politico Hans Vorlánder da Dresda prevede che la CDU in Sassonia trarrà beneficio dalla questione migratoria. Da un lato, il leader della CDU Friedrich Merz sembra guidare la carica. Dall'altro lato, il presidente della Sassonia Kretschmer ha sempre guidato la carica su questo problema. "Penso che ciò darà alla CDU un leggero boost", ha detto Vorlánder. "Ma se renderà la CDU più potente dell'AfD, è un'altra questione."

Quest'anno ci sono molti elettori indecisi, secondo il ricercatore a lungo termine della TU Dresden. Tra loro ci sono "considerazioni di voto tattico o strategico". La domanda è se rendere la CDU la forza più forte o aiutare i Verdi e l'SPD nel parlamento sassone per impedire alla CDU di dover trattare con il BSW.

In Sassonia, Kretschmer governa attualmente con l'SPD e i Verdi. La CDU era recentemente in testa all'AfD nei sondaggi, con l'AfD intorno al 30 percento. In Turingia, l'AfD ha guidato nei sondaggi per un po', notevolmente avanti alla CDU e all'alleanza di Sahra Wagenknecht.

