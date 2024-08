- L'Autorità ha altresì presentato una proposta di mandato incentrato sulla protezione dei lavoratori dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il settore turistico dell'Assia-Anhalt ha registrato un costante recupero dalle passate difficoltà negli ultimi mesi. Con 3,9 milioni di pernottamenti nei primi sei mesi dell'anno, i dati sono solo un punto percentuale sotto il record del 2019, come rivelato dall'Associazione delle Casse di Risparmio dell'Est durante la presentazione del Barometro del Turismo delle Casse di Risparmio di quest'anno. Oltre ai turisti locali degli altri stati tedeschi, c'è stato anche un aumento di visitatori stranieri nell'Assia-Anhalt.

Le regioni hanno registrato un aumento dei pernottamenti nei primi sei mesi dell'anno, come indicato dal Barometro del Turismo. Le regioni come l'Altmark e l'Elbe-Börde-Heide hanno registrato un aumento particolare.

È evidente che l'Assia-Anhalt è una destinazione popolare tutto l'anno. Ci sono stati anche dati favorevoli registrati durante la primavera e l'autunno. Tuttavia, il barometro suggerisce che è necessario un quadro più completo per attirare più persone nella regione, secondo l'associazione.

Umore negativo nonostante il recupero

Le strutture culturali e ricreative hanno registrato un aumento dei visitatori rispetto al primo semestre del 2023. Ad esempio, i castelli e i palazzi hanno registrato un aumento del quattro percento dei visitatori rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il numero di visitatori nei zoo e nei parchi animali è diminuito del quattro percento. La frequenza delle gite dipende anche dalle condizioni meteorologiche.

La modernizzazione è fondamentale per la crescita

Per far crescere l'industria turistica dell'Assia-Anhalt, è necessario ripensare il proprio approccio, secondo l'associazione. "Dobbiamo affrontare il turismo in modo diverso. La trasformazione sostenibile non è una tendenza, ma il futuro in cui vale la pena investire", ha dichiarato Ludger Weskamp

