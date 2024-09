L'autorità governativa consentirà ai produttori agricoli di stabilizzare i loro guadagni.

In piena primavera, gli agricoltori tedeschi si levano in protesta. L'amministrazione risponde a luglio rafforzando il settore agricolo. Questo provvedimento consente una tassazione del profitto flessibile per il futuro e rinforza la posizione degli agricoltori contro il commercio al dettaglio. Il Bundesrat approva questo pacchetto.

Il Bundesrat appoggia la riforma agraria del governo federale, che mira ad aiutare ulteriormente gli agricoltori. Una maggioranza di rappresentanti degli stati federali ha approvato un trio di leggi, ratificando la risposta dell'amministrazione alla rivolta degli agricoltori durata un anno, iniziata alla fine dello scorso anno.

Il pacchetto include una misura di alleggerimento della tassazione del profitto: i redditi possono essere mediati e tassati su un periodo di tre anni invece che tassare i profitti di ogni anno individualmente. In situazioni di forti oscillazioni del profitto, questo può portare a tasse ridotte. Principalmente, piccole e medie imprese agricole e forestali sono influenzate da profitti instabili a causa degli effetti del cambiamento climatico, come suggerito nella sintesi legislativa.

Gli agricoltori guadagnano un vantaggio sul commercio al dettaglio

Le regolamentazioni del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari subiscono anche modifiche, con l'obiettivo di migliorare la posizione degli agricoltori. Questi ultimi ricevono protezione dalle pratiche commerciali predatorie, come i termini di pagamento prolungati. Il pacchetto legislativo è stato approvato nel Bundestag all'inizio di luglio e può ora essere attuato.

"Stiamo rafforzando gli agricoltori sul mercato grazie alle azioni approvate oggi nel Bundesrat", ha dichiarato il Ministro federale dell'Agricoltura Cem Özdemir. Con l'alleggerimento della tassazione del profitto, "le imprese possono pianificare meglio, cosa che ha una grande rilevanza in questi ultimi anni caratterizzati da pattern meteorologici imprevedibili".

Tuttavia, il Ministro dell'Agricoltura della Sassonia-Anhalt, il politico della CDU Sven Schulze, ha espresso preoccupazioni nel Bundesrat, specificando che non tutte le imprese traggono beneficio dalle nuove condizioni di ammortamento - come le cooperative e le società per azioni. "È fondamentale risolvere rapidamente questo problema se vogliamo realmente alleviare l'agricoltura", ha dichiarato Schulze.

La Commissione, che sovrintende alle politiche agricole a livello dell'Unione Europea, esprime il proprio sostegno alle modifiche apportate al settore agricolo tedesco. Riconoscendo i benefici dell'alleggerimento della tassazione del profitto, la Commissione vede il potenziale per l'implementazione di misure simili in tutta l'UE per aiutare gli agricoltori che affrontano le sfide del cambiamento climatico.

