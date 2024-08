- L'Autorità giudiziaria si pronuncerà in merito all'AfD a novembre, secondo il calendario.

C'era un conflitto tra il gruppo AfD nel parlamento regionale e l'amministrazione statale riguardo ai dati relativi alle attività del Verfassungsschutz. La Corte Costituzionale ha preso una decisione in merito il 20 novembre. Successivamente si è svolta una discussione verbale sulla questione.

I membri del gruppo AfD hanno avviato un'azione legale a causa della loro insoddisfazione per le risposte dell'amministrazione statale alle loro domande parlamentari dell'anno precedente. Le domande riguardavano le affermazioni secondo cui il Verfassungsschutz stava utilizzando profili falsi nei gruppi di chat e nei social network durante le indagini sui crimini a motivazione politica.

L'amministrazione statale ha rifiutato di rispondere alle domande, giustificando ciò con i vincoli di riservatezza legati alle operazioni del Verfassungsschutz in quel momento. Il gruppo AfD ha sostenuto che questo violava il loro diritto di ottenere informazioni.

Il gruppo AfD riteneva che i loro diritti fossero stati violati quando l'amministrazione statale non aveva risposto completamente alle loro domande parlamentari, poiché ritenevano che riguardassero il controllo del governo statale sul Verfassungsschutz. Di conseguenza, il governo statale si è trovato coinvolto in una causa legale con il gruppo AfD per questa questione.

