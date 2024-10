L'autorità giudiziaria russa ha imposto lunghe pene di carcere a due americani.

I tribunali russi condannano spesso i cittadini stranieri di nazioni occidentali a lunghi periodi di detenzione. L'ultimo caso riguarda un cittadino americano di 72 anni che avrebbe prestato servizio nelle forze armate ucraine. Si presume che un altro cittadino americano debba trascorrere più tempo in detenzione a causa di un presunto comportamento scorretto.

Steven Arthur Thompson, residente del Michigan, è stato condannato a sei anni e dieci mesi di carcere da un tribunale russo durante un processo segreto. Il tribunale ha trovato prove del servizio di Thompson come soldato in Ucraina. La sua retribuzione sarebbe stata di $1000 al mese, accompagnata da armi, munizioni e addestramento. Thompson aveva vissuto a Isjum, nell'est dell'Ucraina, dal 2014.

Si è arruolato a febbraio 2022, in coincidenza con l'invasione russa dell'Ucraina, che ha scatenato un conflitto ora durato oltre 1000 giorni. L'arresto di Thompson è avvenuto il 2 aprile 2022, ma i dettagli rimangono vaghi.

Dopo la condanna, Thompson ha mostrato poca reazione, secondo i giornalisti. Il suo stato di salute era così deteriorato che a malapena si reggeva in piedi durante il processo, e i suoi movimenti erano lenti e faticosi una settimana dopo. Il suo avvocato è rimasto silenzioso sulla sentenza, ma ha poi riferito l'intenzione di fare appello. I media di stato hanno suggerito che Thompson si fosse dichiarato colpevole, ma sua sorella ha recentemente smentito questa affermazione in un'intervista. Viveva da recluso, sostenendosi principalmente con una pensione mensile di $300, condividendo un'abitazione con una donna ucraina. Aveva pochi contatti con i locali e né russo né ucraino erano tra le sue lingue.

Americani come esca per la propaganda

In modo separato, Robert Clarkson, un altro americano, è stato condannato a sette anni di lavoro in una struttura russa situata a Voronezh il lunedì successivo. Clarkson stava scontando una pena detentiva pluriennale per aver aggredito un ufficiale di polizia mentre era ubriaco. Successive condanne per aver aggredito le guardie e un investigatore hanno esteso la sua pena di altri sette anni e un mese.

La Russia ha detenuto regolarmente cittadini americani di recente. I capi d'imputazione contro di loro vanno da reati minori come il furto e le dispute familiari a gravi accuse come lo spionaggio e la diffamazione delle forze militari russe. Nel mese di agosto, la cittadina americana-russa Ksenia Karelina è stata condannata a 12 anni di carcere per aver donato circa $50 (45 euro) a un'organizzazione ucraina.

Il governo degli Stati Uniti sostiene che la Russia cattura i cittadini occidentali per usarli come pedine per fare pressione nella trattativa per la liberazione dei detenuti russi trattenuti nei paesi occidentali. Lo scambio di prigionieri più significativo tra Russia e Occidente dai tempi della Guerra Fredda si è verificato l'1 agosto, incluso il giornalista Evan Gershkovich e l'ex soldato Paul Whelan tra i liberati. I prigionieri russi come il convinto agente di intelligence russo Vadim Krasikov sono stati a loro volta liberati per tornare a casa.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la continua detenzione di cittadini americani in Russia, vedendola come una potenziale violazione del diritto internazionale. L'Unione Europea ha chiesto la liberazione immediata di tutti coloro che sono trattenuti ingiustamente e il rispetto di un processo equo.

Data la politica di lungo termine dell'Unione Europea di promuovere i diritti umani e lo stato di diritto, questa situazione ha scatenato critiche diffuse da vari stati membri dell'UE. Il Parlamento Europeo ha esortato i suoi diplomatici a intraprendere discussioni dirette con gli ufficiali russi, chiedendo la liberazione di tutti coloro che sono trattenuti ingiustamente.

