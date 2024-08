- L'autorità giudiziaria mantiene la soglia minima del 5%

La Corte Costituzionale della Turingia ha respinto il ricorso del Partito Democratico Verde (PDV), che mirava a sospendere temporaneamente la soglia del 5% dei voti per le elezioni regionali di domenica. Il partito minore voleva garantire che i partiti che raccolgono meno del 5% dei voti possano ugualmente accedere al parlamento regionale dopo le elezioni del 1º settembre.

La limitazione è stabilita dalla Costituzione

La corte di Weimar ha dichiarato la richiesta del PDV inammissibile. La soglia del 5% è direttamente derivata dalla Costituzione della Turingia. La Corte Costituzionale della Turingia non ha l'autorità per sospendere provvisoriamente questo principio costituzionale e la disposizione corrispondente nella legge elettorale della Turingia. Rimasto incerto il momento in cui verrà emessa la sentenza nei processi principali.

Secondo il PDV, il suo ricorso non riguardava solo i propri interessi. "Si tratta anche di impedire una maggioranza dei due terzi nel parlamento della Turingia senza il voto dell'AFD", ha affermato il partito nella sua istanza alla corte costituzionale.

Nonostante gli argomenti del Partito Democratico Verde, la Corte Costituzionale della Turingia non può abbassare la soglia del 5% per le elezioni al Landtag prima delle elezioni del 1º settembre, come stabilito dalla Costituzione e dalla legge elettorale della Turingia. Dopo il rigetto della loro istanza, il PDV dovrà raggiungere la soglia del 5% dei voti per accedere al parlamento regionale della Turingia.

