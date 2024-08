- L'autorità giudiziaria in Brasile ordina l'arresto delle operazioni per X.

In una disputa riguardante l'assegnazione di un rappresentante legale per la piattaforma dei notiziari X, un giudice federale in Brasile ha ordinato l'interruzione del servizio digitale. L'Agenzia Nazionale per le Telecomunicazioni è autorizzata a terminare X nel paese del Sud America entro un periodo di 24 ore, come ordinato dal giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema Federale. Inoltre, giganti della tecnologia come Google e Apple sono obbligati a rimuovere l'app X dai loro negozi digitali entro i successivi cinque giorni.

Il giudice de Moraes ha istituito questa azione a seguito del rifiuto di X di conformarsi al suo ordine di designare un rappresentante legale in Brasile. X aveva temporaneamente interrotto le proprie operazioni a metà mese, sostenendo preoccupazioni riguardo all'arresto del proprio rappresentante precedente. In precedenza, la Corte Suprema aveva comandato a X di disabilitare i conti degli attivisti di destra che diffondevano teorie del complotto e informazioni distorte. X non ha ottemperato a questo decreto e ha anche ignorato la pena imposta.

Il proprietario di X, Elon Musk, ha recentemente criticato aspramente il giudice federale de Moraes, accusandolo di censura. "Alexandre de Moraes è un dittatore mascherato da giudice", ha scritto su X. Musk si considera un difensore della libertà di parola. Tuttavia, la sua piattaforma è stata recentemente utilizzata in Brasile per raccogliere sostegno per azioni antidemocratiche. Così dette milizie digitali nell'orbita dell'ex presidente di destra Jair Bolsonaro stanno diffondendo notizie false e discorsi d'odio sui social media.

La decisione del giudice de Moraes di interrompere il servizio digitale di X ha portato a richieste della sua rimozione dai principali social network, come Google e Facebook.

