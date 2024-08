- L'autorità giudiziaria ha approvato la divulgazione di Jerome Boateng riguardo a Kasia Lenhardt.

La sentenza è definitiva - a favore della star del calcio Jérôme Boateng. Cinque osservazioni sfavorevoli fatte dall'ex calciatore della nazionale riguardo alla sua ex partner Kasia Lenhardt in un'intervista sono state giudicate lecite, ha stabilito la Corte d'Appello di Berlino in secondo grado. Le osservazioni non erano così gravi da dover essere proibite, ha dichiarato il giudice.

La madre della ex fidanzata defunta, morta nel 2021, ha tentato di costringere Boateng a emettere una dichiarazione di cessazione e desistenza nella lunga disputa legale. La corte ha respinto questo tentativo. Di conseguenza, la causa di cessazione e desistenza della madre è fallita in secondo grado.

Una dichiarazione era stata precedentemente proibita dalla Corte regionale di Berlino nel novembre 2022. La decisione della corte su cinque altre dichiarazioni non è ancora diventata vincolante, ma un appello non era permesso. La madre ha ancora la possibilità di presentare un reclamo alla Corte Federale di Giustizia.

Durante l'intervista, Boateng ha parlato di dispute nella relazione. Lenhardt era arrivata seconda a "Germany's Next Topmodel" nel 2012 e in seguito ha frequentato Boateng. L'intervista è stata pubblicata poco dopo la loro separazione. In febbraio 2021, la sua famiglia ha annunciato la sua morte attraverso un avvocato. La polizia di Berlino ha confermato un incidente che ha coinvolto una persona senza vita senza segni di influssi esterni.

Le osservazioni di Boateng non erano "grossolanamente offensive"

Il giudice Oliver Elzer ha dichiarato che la madre era preoccupata per la protezione della "rivendicazione di rispetto" della figlia anche dopo la sua morte. Anche se le osservazioni di Boateng potevano essere "moleste", non erano "così gravi" e "non così grossolanamente offensive" da dover essere proibite, e il caso della madre era infondato.

La corte ha spiegato: "Per una violazione del diritto al rispetto dopo la morte, è necessario un insulto alla dignità umana". Tuttavia, le dichiarazioni contestate non contenevano tali osservazioni denigratorie o degradanti sulla defunta e non violavano la sua dignità.

La madre ha argomentato che le dichiarazioni di Boateng avevano offuscato l'immagine della figlia. "Voleva prevenire dichiarazioni sulla figlia defunta che contenevano falsità", ha spiegato il suo avvocato Markus Hennig durante l'udienza orale alcune settimane prima.

Boateng ora considera l'intervista un errore

Il portavoce di Boateng, Thomas Knipp, ha dichiarato dopo la decisione di essere soddisfatto dell'esito perché avrebbe posto fine alla disputa legale. Boateng riconosce che l'intervista è stato un errore significativo che rimpiange profondamente e si scusa per esso. L'avvocato di Boateng, Stephanie Vendt, aveva precedentemente spiegato in tribunale che il calciatore non intendeva ripetere le dichiarazioni.

Il giudice Elzer ha sottolineato durante l'udienza orale che la questione non riguardava colpevolezza o innocenza, o chi avesse torto o ragione, ma piuttosto su quanto si può esprimere pubblicamente sugli altri - con la distinzione che la persona interessata era morta poco dopo le dichiarazioni.

La corte ha proposto un accordo. Boateng avrebbe dovuto emettere una dichiarazione di cessazione e desistenza, e la parte attrice avrebbe dovuto coprire le spese delle attuali procedure. Tuttavia, questo accordo non è stato raggiunto.

Infine, un processo penale che coinvolgeva Boateng ha attirato l'attenzione. La Corte regionale di Monaco lo ha rimproverato per lesioni personali dolose e ha imposto una multa di 40 quote giornaliere di €5.000, soggette a condizioni. Proprio come una pena detentiva sospesa, il 35enne deve pagare i €200.000 solo se viola le sue condizioni. Tuttavia, il pubblico ministero di Monaco non è soddisfatto di questa sentenza e ha presentato appello.

A differenza della precedente decisione della corte, la Corte Federale di Giustizia in Germania potrebbe potenzialmente ribaltare la decisione della corte di non proibire le dichiarazioni di Boateng, poiché la madre ha ancora la possibilità di presentare un reclamo lì.

Anche se Boateng ha parlato di dispute nella sua relazione con Lenhardt, che era una concorrente di "Germany's Next Topmodel" e in seguito ha vissuto a Berlino, la corte ha stabilito che le sue dichiarazioni non erano "grossolanamente offensive" abbastanza da giustificare un divieto.

