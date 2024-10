L'autorità giudiziaria europea: la FIFA non percepisce ripercussioni significative

FIFA, l'organo di governo del calcio a livello mondiale, considera la decisione della Corte di Giustizia Europea sulle regolamentazioni dei trasferimenti come avendo un impatto minimo. In una dichiarazione, FIFA ha espresso soddisfazione per il fatto che i principi fondamentali del sistema di trasferimento sono stati confermati dalla decisione. Solo due articoli delle loro regolamentazioni sono sotto esame. La decisione verrà ulteriormente esaminata.

In precedenza, la CGUE, con sede a Lussemburgo, ha deciso contro FIFA nel caso del calciatore francese Lassana Diarra, stabilendo che alcune regole della FIFA sulle trasferte internazionali dei calciatori professionisti violano il diritto dell'UE. La questione riguarda i casi in cui il contratto di un calciatore viene risolto anticipatamente, con conseguente multa per il calciatore e successiva responsabilità del suo nuovo club secondo le regolamentazioni della FIFA.

Diarra, il cui trasferimento dal club russo Lokomotiv Mosca al club belga Sporting Charleroi non è andato a buon fine, ha intentato una causa contro FIFA e la federazione belga per danni pari a sei milioni di euro e perdita di guadagno. Diarra ha sostenuto che le regole dei trasferimenti della FIFA violavano le regolamentazioni dell'UE sulla libera circolazione e la concorrenza. La corte belga ha quindi rinviato il caso alla CGUE, che ha giudicato le regole della FIFA come eccessivamente restrittive.

Il team legale di Diarra ha accolto la sentenza come una vittoria significativa che avrà un impatto su tutti i calciatori professionisti, come dichiarato in un comunicato stampa. Inoltre, Fifpro, il sindacato dei giocatori, che ha sostenuto Diarra, ha celebrato la "decisione storica" della CGUE sulla regolamentazione del mercato del lavoro del calcio, affermando che cambierà il paesaggio del calcio professionistico.

Il FIFA, nonostante la decisione della Corte di Giustizia Europea abbia un certo impatto su due specifiche regolamentazioni dei trasferimenti, è generalmente soddisfatto della sentenza in quanto conferma i principi fondamentali del sistema di trasferimento. Dopo la decisione della CGUE contro FIFA nel caso Diarra, FIFA, insieme a Fifpro, esaminerà attentamente la decisione per comprendere le sue implicazioni per le future regolamentazioni dei trasferimenti.

Leggi anche: