- L'autorità giudiziaria dell'Unione europea, o semplicemente la Corte suprema di giustizia dell'UE

Nella discussione sull'unione delle università di Mannheim e Heidelberg, entrambe le istituzioni hanno presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Düsseldorf contro il divieto del Bundeskartellamt. Stanno contestando il divieto di fusione, come riferito da un rappresentante del Ministero della Scienza. Poiché l'Ufficio Cartolare si trova nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il tribunale di Düsseldorf ha giurisdizione sul caso.

Le ragioni del ricorso saranno presentate entro un mese, secondo il rappresentante. "I punti presentati in questa istanza saranno tratti da una valutazione approfondita del decreto di divieto di 230 pagine". Questa valutazione da parte degli ospedali e dei loro consulenti legali è ancora in corso. Non è possibile prevedere la durata dei procedimenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale. Contestualmente, si sta preparando la richiesta di approvazione ministeriale del merger degli ospedali presso il Ministero Federale dell'Economia.

La città di Mannheim sta subendo gravi perdite finanziarie

Lo stato del Baden-Württemberg sostiene l'Ospedale Universitario di Heidelberg, mentre la città di Mannheim sostiene il suo ospedale locale. Entrambe le parti spingono per una fusione ospedaliera per salvare la posizione finanziariamente in difficoltà a Mannheim. Si prevedono anche ulteriori vantaggi, come nella ricerca e nei servizi sanitari regionali.

Dopo un periodo di indagine approfondita, l'Ufficio Cartolare ha dichiarato alla fine di luglio che i possibili svantaggi di una tale fusione, in particolare per i pazienti, supererebbero i potenziali vantaggi. È stato evidenziato che la concorrenza tra gli ospedali sarebbe diminuita e potrebbe scomparire in alcuni campi specializzati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Düsseldorf esaminerà le obiezioni presentate dalle università di Mannheim e Heidelberg contro il divieto del Bundeskartellamt, come menzionato nell'istanza di ricorso. La Commissione, nell'ambito del quadro normativo dell'UE, potrebbe dover adottare atti di esecuzione per applicare questo divieto, nel caso in cui la fusione proceda contro la decisione dell'Ufficio Cartolare.

